    首頁　>　生活

    雙北9市場即起至10/6 悠遊付買菜最高可享10％回饋

    民眾在南門、成功、五股、泰山市場等9大市場指定活動店家，使用悠遊付單筆消費滿200元，享7%回饋金。（悠遊卡公司提供）

    2025/08/24 10:59

    〔記者董冠怡／台北報導〕農曆七月鬼門已開，中元普度（國曆9月6日）隨之而來。台北市、新北市即起至10月6日（中秋節）推出「悠遊付來迺菜市場」優惠，民眾在南門、成功、五股、泰山市場等9大市場指定活動店家，使用悠遊付單筆消費滿200元，享7%回饋金，可與「悠遊付月級挑戰回饋3%」疊加，合計最高10%回饋金。

    悠遊卡公司表示，台北市有南門市場、成功市場、士東市場、北投市場、東三水街市場、新富市場、新富町文化市場計7處，新北市有五股市場、泰山市場2處，參與優惠活動，於指定活動店家使用悠遊付APP「掃碼」或「付款碼」支付，單筆滿200元享7%回饋金，每人回饋上限200元，此活動回饋金總額上限50萬元，目前仍有額度。

    即起至10月6日期間，優惠可與「悠遊付月級挑戰回饋3%」合併使用，最高享10%回饋金。此外，9月30日前另有「邀好友賺獎金」，悠遊付會員邀請朋友註冊，並於註冊時填寫推薦人的專屬推薦碼，註冊成功後，雙方皆可各獲1張50元現金回饋券，上述9處市場適用，會員推薦獎金可達4500元。

