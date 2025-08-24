為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    劍魚颱風增強為中颱 大台北今高溫恐破37度

    近日高溫提醒。（圖為中央氣象署提供）

    近日高溫提醒。（圖為中央氣象署提供）

    2025/08/24 11:03

    〔記者林志怡／台北報導〕未來一週仍是典型的夏季天氣。中央氣象署說明，台灣持續受到太平洋高壓勢力影響，各地白天多雲到晴，但午後有雷陣雨發生，且今明2天山區可能有局部較大雨勢出現，另桃園、大台北地區需注意37度或以上高溫出現，其他各地氣溫也普遍可達32至35度左右。

    中央氣象署預報員張竣堯說明，目前鵝鑾鼻西南西方1130公里海面的劍魚颱風今日上午8時已經增強為中度颱風，並持續往西移動，未來將往西通過海南島南方海域，期間還有機會些微增強，可能達到中度颱風中段班等級，再進入中南半島、越南一帶，但對台灣沒有影響。

    張竣堯指出，台灣未來一週仍持續受到太平洋高壓影響，維持高溫炎熱的天氣，雖南側有低壓帶分佈，可能持續有熱帶擾動發展，但目前評估，未來一週有颱風直接影響台灣的機率偏低，今明兩天白天各地晴到多雲，中午過後山區有局部短暫雷陣雨發生，尤其苗栗以南山區有局部大雨。

    週二後雖環境維持偏東風，但張竣堯表示，受到水氣增加影響，週二至週四花東有不定時短暫陣雨，大台北、東北部、宜蘭有零星短暫陣雨，午後其他地區有雷陣雨發展，其中週二中南部地區可能有局部大雨，需特別注意。

    氣溫方面，張竣堯說，今明兩天桃園、大台北地區受到偏東風沉降影響，可能出現37度或以上高溫，中南部也有35或36度以上高溫，其餘各地也普遍32至35度高溫。

    未來降雨趨勢及天氣。（圖為中央氣象署提供）

    未來降雨趨勢及天氣。（圖為中央氣象署提供）

