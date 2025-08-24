為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    桃小串聯77藝文町通學步道改造完成 藝文町拆除高牆解放空間

    桃園國小串聯77藝文町通學步道改造完成，以實體人行道取代過去黃桿、綠鋪。（都發局提供）

    桃園國小串聯77藝文町通學步道改造完成，以實體人行道取代過去黃桿、綠鋪。（都發局提供）

    2025/08/24 10:23

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市推動舊城區改造，歷經8個月工程、投入4000萬元經費，桃園國小串聯77藝文町通學步道改造完成，除了以實體人行道取代過去黃桿、綠鋪並新增家長接送區，77藝文町原有的圍牆及欄杆也都拆除，改以矮牆、植栽、座椅取代，解放日式宿舍的庭園空間。

    都發局表示，桃園國小藝文通學廊道工程，在桃園區民權路及成功路總計鋪設約500多公尺的實體人行道，民權路沿線設置人行道寬度從2公尺到4公尺之間，取代過去用黃色防撞桿和綠色油漆鋪面的狹窄人行空間，並將校門口停等空間擴寬到6公尺深，新增家長接送專區及植栽槽，讓綠意進入舊市區的步行環境，而校前成功路郵局和中國信託兩側停等空間，也拓寬到3.5公尺。

    都發局表示，此次改造路段重新架設新的路燈桿，同時將桃園國小側門與文昌公園交界圍牆重新美化、增加投光，以確保用路人安全；另，77藝文町原有的高圍牆和欄杆拆除，改以矮牆、植栽、座椅取代，讓民眾可以更加親近市區內的歷史建物。

    都發局長江南志表示，舊市區工程較新興整開區困難度複雜，早年市區施工的資料多有不完整，此次工程從前期設計階段的溝通，到施工過程中的會勘超過40多場，但都發局還是耐著性子推進，也感謝市民的體諒，趁工程開挖時也整理水溝、管線，並加強綠化生態滲透，提高排水效率，爭取都市微治洪。

    都發局表示，今年初完成景福宮人本環境改善，接著9月1日開學將以全新的人行環境迎接桃園國小學生，桃園舊城區的改造逐段推進，都發局也將與工務局等單位繼續盤點桃園車站前中正路、成功路的改造工作。

    桃園國小串聯77藝文町通學步道改造完成，以實體人行道取代過去黃桿、綠鋪。（都發局提供）

    桃園國小串聯77藝文町通學步道改造完成，以實體人行道取代過去黃桿、綠鋪。（都發局提供）

    桃園國小串聯77藝文町通學步道改造完成，校門口停等空間更加寬闊。（都發局提供）

    桃園國小串聯77藝文町通學步道改造完成，校門口停等空間更加寬闊。（都發局提供）

    改造前，桃園國小校門停等空間狹窄。（資料照，記者鄭淑婷攝）

    改造前，桃園國小校門停等空間狹窄。（資料照，記者鄭淑婷攝）

