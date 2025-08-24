桃園台7線33K大坍方今上午7點搶通 夜間仍預警封閉

台7線33K大坍方歷經77小時搶修，24日上午7點搶通。（公路局北分局提供）

2025/08/24 10:13

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市復興區台7線33公里（榮華橋路段），於8月21日凌晨2點10分許因大型落石坍方造成雙向阻斷，公路局北區養護工程分局於台7線31.5及33.7公里進行疏導管制，並且加派遣機具及人員全力搶修，終於在今（24）日上午7點開放通車，但考量邊坡不穩夜間實施預警封閉管制。

北分局交控中心主任巫清煒表示，台7線33公里的大型坍方經北分局全力搶修，於昨（23）日晚間完成2顆巨石解裂，接續辦理土方清運及路面清理作業，並趕辦於深夜完成臨時護欄設置，今（24）日清晨完成公路巡檢確認安全後，於上午7點開放通車。

巫清煒說，因該處邊坡尚不穩定且夜間視線不佳，為確保人車安全，將於搶通後3日內（遇大雨延長為1週），採日間戒護通行，每日晚上7點至翌日清晨5點採夜間預警性封閉，如遇緊急情況，另以戒護通行處理，請用路人配合現場人員管制，確保行車安全。

