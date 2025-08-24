為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    桃園台7線33K大坍方今上午7點搶通 夜間仍預警封閉

    台7線33K大坍方歷經77小時搶修，24日上午7點搶通。（公路局北分局提供）

    台7線33K大坍方歷經77小時搶修，24日上午7點搶通。（公路局北分局提供）

    2025/08/24 10:13

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市復興區台7線33公里（榮華橋路段），於8月21日凌晨2點10分許因大型落石坍方造成雙向阻斷，公路局北區養護工程分局於台7線31.5及33.7公里進行疏導管制，並且加派遣機具及人員全力搶修，終於在今（24）日上午7點開放通車，但考量邊坡不穩夜間實施預警封閉管制。

    北分局交控中心主任巫清煒表示，台7線33公里的大型坍方經北分局全力搶修，於昨（23）日晚間完成2顆巨石解裂，接續辦理土方清運及路面清理作業，並趕辦於深夜完成臨時護欄設置，今（24）日清晨完成公路巡檢確認安全後，於上午7點開放通車。

    巫清煒說，因該處邊坡尚不穩定且夜間視線不佳，為確保人車安全，將於搶通後3日內（遇大雨延長為1週），採日間戒護通行，每日晚上7點至翌日清晨5點採夜間預警性封閉，如遇緊急情況，另以戒護通行處理，請用路人配合現場人員管制，確保行車安全。

    台7線33K大坍方歷經77小時搶修，24日上午7點搶通。（公路局北分局提供）

    台7線33K大坍方歷經77小時搶修，24日上午7點搶通。（公路局北分局提供）

    台7線33K大坍方歷經77小時搶修，24日上午7點搶通。（公路局北分局提供）

    台7線33K大坍方歷經77小時搶修，24日上午7點搶通。（公路局北分局提供）

    台7線33K大坍方歷經77小時搶修，24日上午7點搶通。（公路局北分局提供）

    台7線33K大坍方歷經77小時搶修，24日上午7點搶通。（公路局北分局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播