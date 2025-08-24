搶救竹縣總圖「顏值」 週五晚將有金屬屋頂優化說明會

搶救新竹縣立總圖的「顏值」，縣府週五晚上將辦金屬屋頂優化說明會。（圖片取自竹縣府官網）

2025/08/24 10:27

〔記者黃美珠／新竹報導〕被嘲貌似「鐵皮屋」的新竹縣立總圖書館顏值有望有救了！縣府文化局今天表示，歷經3場民眾參與工作坊後，總圖金屬屋頂立面優化初步方案已完成基本設計，週五（29日）晚上6點半，將在新瓦屋客家文化保存區集會堂辦說明會，蒐集意見修正後會有票選活動，讓民眾上線選出自己最欣賞的優化方式。

新竹縣總圖斥資9.5億打造，頂樓4樓屋面的鋁合金烤漆鋁板設計卻被嘲像鐵皮屋，引發各種議論，也影響整體工程進度。

縣府文化局為此辦了3場的「金屬屋頂立面優化設計工作坊」邀請民眾討論，新鮮出爐的優化基本設計方案便據以設計以為回應各界的建議。

縣府文化局長朱淑敏說，總圖正在做室內裝修和景觀鋪面工程，還需270個日曆天施工。由於公共藝術設置計畫已完成作品徵選，因此將同步進場作業，館藏與資訊設備也辦理採購中，一切都為明年開館在做準備。至於前述金屬屋頂立面優化案，他們也希望能趕在室內裝修時同步施作。

朱淑敏說，總圖金屬屋頂立面的優化是民眾實地參與後大家集思廣益所做的初步設計，週五說明會再次溝通、討論後，將接續進行設計方案調正與選擇，計畫要在9月辦線上票選，讓關心者一起選出最受喜愛的改善方案，後續定案就據此執行細部設計跟實際工程招標。

