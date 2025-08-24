為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    傻眼！住花蓮民宿電梯故障 驚見枕頭發黃還有「監獄」字樣

    有遊客入住花蓮的民宿發現枕套髒汙，其中一個還繡有「監獄」兩字。（翻攝臉書爆廢公社）

    有遊客入住花蓮的民宿發現枕套髒汙，其中一個還繡有「監獄」兩字。（翻攝臉書爆廢公社）

    2025/08/24 10:28

    〔記者王錦義／花蓮報導〕新北市一名遊客月初到花蓮旅遊，透過訂房網入住花蓮火車站前的一間民宿，但入住後發現住宿環境與標榜的內容大不同，枕套泛黃看上去有髒汙，其中一個還繡有「監獄」兩字，電梯也故障，雖然反映後業者馬上更換處理，但看Google評價才發現自己不是個案。

    業者對此婉拒受訪，但表示對於顧客反映有更換，備品都有送洗，上繡有「監獄」是因為還另有監獄風格的民宿，並非是監獄的寢具用品。

    記者上Google評價發現近半年來多數負評，主要內容都是枕套、環境、廁所髒汙、隔音差等問題，還有廁所會積水、電梯故障，甚至有則評論寫說：「醒來時全身都是蟲子咬的。空調只能穩定在攝氏24度，而且必須手動排水，否則房間會被淹水。」不過正面評價就是便宜、離車站很近。

    縣府觀光處指出，這間民宿是經查是合法的民宿，縣府收到消費者的反映後會即時做詢問，或者是輔導，讓各地來花蓮遊玩的遊客，都可以得到很好的服務品質。

    遊客上社群平台貼文說：「花蓮這間民宿，枕頭套上面不只髒，還有監獄字，是正常的嗎？」遊客指出，「當初找價格一千以下的住宿，到場後是採自助入住，鑰匙都掛在牆壁邊，叫旅客自己拿鑰匙進房間，感覺管制很鬆散；進房後發現枕套很髒，有黃斑也有黑，然後那個黑色跟白色很明顯對比，當下就請業者來換，號稱電梯民宿但電梯不能用，這樣的價格雖然是不會期待多高的品質，但也真的太糟糕了」。

    旅客抱怨進房後發現枕套很髒。（翻攝臉書爆廢公社）

    旅客抱怨進房後發現枕套很髒。（翻攝臉書爆廢公社）

    旅客抱怨進房後發現枕套很髒。（翻攝臉書爆廢公社）

    旅客抱怨進房後發現枕套很髒。（翻攝臉書爆廢公社）

    有遊客入住花蓮的民宿發現枕套髒汙，其中一個還繡有「監獄」兩字。（翻攝臉書爆廢公社）

    有遊客入住花蓮的民宿發現枕套髒汙，其中一個還繡有「監獄」兩字。（翻攝臉書爆廢公社）

    熱門推播