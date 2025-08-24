為折翼天使裝上翅膀 雲林特教生參加童軍大露營建立自信

為折翼天使裝上翅膀 ，雲林特教學生參與童軍大露營，建立自信。（教育部提供）

2025/08/24 10:07

〔記者林曉雲／台北報導〕老師用心，孩子受益，國立雲林特殊教育學校主任李芸菁和組長吳俊賢、老師游亞倫利用假日時間，率領高職部師生，參與雲林縣社區童軍大露營，投入小隊制度與榮譽制度設計的童軍闖關、露營與營隊活動，使身心障礙學生亦可參與社區活動，為折翼天使裝上童軍飛翔的翅膀。

李芸菁表示，多年來持續帶領學生們參與縣內童軍大露營，希望特教孩子在真實場域裡練習與成長，看到他們從膽怯到主動參與，甚至協助新同學，正是融合教育最真實的展現，也是師生長期努力所帶來的成果。

身心障礙學生與普通教育學生透過小隊合作、分組闖關與營火晚會等設計，共同參與童軍營隊。李芸菁說，孩子們互相協助、共同溝通，強化團隊互動，每個孩子都能說出聲音、發揮貢獻，從搭帳篷、闖關到適應野外生活，練習獨立、自理與應變能力，展現具體成長。

李芸菁提到，尤其在野外紮營、學習繩結技巧、體驗生活自理，同時完成追蹤旅行任務，過程既具挑戰，又充滿趣味，提升了孩子自信與解決問題的能力，還突破自我在營火晚會展示才藝，建立自信且強化自我價值感。

教師們全程陪伴、鼓勵，引導孩子跨出舒適圈；家長也透過觀察與參與，看見孩子的改變與潛能，進一步信任融合教育的力量。

教育部國教署組長孫旻儀表示，教育部鼓勵特教學校積極推動融合教育，除了使身心障礙學生融入學校與社會外，也培養普通學生經由童軍活動與特教互動中，了解社會的多樣性，讓孩子從參與中學習與生活對話，打造普特共融的教育現場。

