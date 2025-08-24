嘉義東石「水中古厝」屋頂被強風掀開 更添滄桑

嘉義東石水中屋遭丹娜絲颱風肆虐，屋頂被強風掀開。（記者蔡宗勳攝）

2025/08/24 10:17

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣東石鄉有棟水上古厝，房子倒映在水中搭配藍天白雲，隨手一拍就可以拍出唯美的畫面，這幾年成了網紅景點。這次丹娜絲颱風重創嘉義縣，水中屋也難逃浩劫，屋頂被強風掀開，遊客稱「荒廢感更明顯了」。

位於台61線濱海快速公路平行的平面道路旁這處古厝，因為地層下陷加上海水倒灌，屋主被迫遷離，經過數十年的風吹日曬雨淋，古厝、老樹構成一幅美麗的圖畫。原本是個不起眼的路邊景象，其歷史的滄桑感經攝影人拍攝其從晨到晚各種不同風情後，不僅吸引來自全國各地的攝影人，遊客更是絡繹於途，成為網路上最具人氣的東石景點之一。

這次丹娜絲颱風肆虐嘉義縣，東石鄉房屋受損逾千戶，年久失修的水中屋也難以倖免，主屋中間的神明廳整個屋頂被掀開，連屋樑都被強風吹走了，兩側房間有一間成了「透天厝」，另一間屋瓦也被吹走一部分。

黃姓攝影人表示，水上屋成了受災戶，被海水包圍的夢幻畫面似乎增加了一些寂寥感，別有一番風情。

