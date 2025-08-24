為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    嘉義東石「水中古厝」屋頂被強風掀開 更添滄桑

    嘉義東石水中屋遭丹娜絲颱風肆虐，屋頂被強風掀開。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義東石水中屋遭丹娜絲颱風肆虐，屋頂被強風掀開。（記者蔡宗勳攝）

    2025/08/24 10:17

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣東石鄉有棟水上古厝，房子倒映在水中搭配藍天白雲，隨手一拍就可以拍出唯美的畫面，這幾年成了網紅景點。這次丹娜絲颱風重創嘉義縣，水中屋也難逃浩劫，屋頂被強風掀開，遊客稱「荒廢感更明顯了」。

    位於台61線濱海快速公路平行的平面道路旁這處古厝，因為地層下陷加上海水倒灌，屋主被迫遷離，經過數十年的風吹日曬雨淋，古厝、老樹構成一幅美麗的圖畫。原本是個不起眼的路邊景象，其歷史的滄桑感經攝影人拍攝其從晨到晚各種不同風情後，不僅吸引來自全國各地的攝影人，遊客更是絡繹於途，成為網路上最具人氣的東石景點之一。

    這次丹娜絲颱風肆虐嘉義縣，東石鄉房屋受損逾千戶，年久失修的水中屋也難以倖免，主屋中間的神明廳整個屋頂被掀開，連屋樑都被強風吹走了，兩側房間有一間成了「透天厝」，另一間屋瓦也被吹走一部分。

    黃姓攝影人表示，水上屋成了受災戶，被海水包圍的夢幻畫面似乎增加了一些寂寥感，別有一番風情。

    嘉義東石水中屋的夢幻景象。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義東石水中屋的夢幻景象。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義東石水中屋枯樹矮房荒涼景象。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義東石水中屋枯樹矮房荒涼景象。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義東石水中屋枯樹矮房荒涼景象。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義東石水中屋枯樹矮房荒涼景象。（記者蔡宗勳攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播