台南「做16歲」登場 巴拉圭公使之子體驗特別成年禮

學子們戴上狀元帽、鑽出「鳥母宮」，完成「轉大人」的儀式。（台南市政府提供）

2025/08/24 10:11

〔記者王姝琇／台南報導〕台南安平開台天后宮今天舉辦做16歲成年禮，巴拉圭駐華公使羅艾黎之子也跨海參與，增添國際風采。他表示，對做16歲儀式感到很有興趣，特別來參加，並依循傳統完成奉茶與鑽宮禮儀，親身體驗府城獨有的成年禮。

今年做16歲以「成功啟航 開啟府城貿易的源頭」為主題，市長黃偉哲出席獻上祝福，期勉學子以樂觀態度，勇敢啟程。他表示，「做16歲」是台南獨有的傳統禮俗，代表學子邁向成年，開始承載更多社會責任，也勉勵學子們懷抱感恩之心。

成年禮活動遵循古禮科儀展開，學子們戴上象徵智慧與榮耀的狀元帽，鑽出「鳥母宮」向註生娘娘、七娘媽致敬，完成「轉大人」儀式，象徵告別童年、迎向成年。隨後進行奉茶謝親恩，學子以跪奉茶方式向父母表達感謝，場面溫馨感人。

此外，活動融合歷史、人文與觀光元素，帶領學子走訪安平古堡、東興洋行與德記洋行等重要地標，透過導覽了解自1624年荷蘭人登陸，開啟台灣對外貿易的歷史，並登船繞行安平港，從海上視角重新感受這座城市「成功啟航」的象徵意義。

天后宮主委盧友禮表示，做16歲不僅是府城重要文化資產，更是凝聚在地情感與記憶的象徵，隨著文化交流與觀光推廣，有愈來越愈多海外人士參與，展現台南文化的獨特與影響力。今年巴拉圭駐華公使羅艾黎之子的參與，更增添國際風采。

巴拉圭駐華公使羅艾黎之子跨海參與台南做16歲成年禮。（台南市政府提供）

台南做16歲成年禮在安平開台天后宮舉行，學子以跪奉茶向父母表達感謝。（台南市政府提供）

安平開台天后宮舉辦做16歲成年禮，市長黃偉哲出席獻上祝福。（台南市政府提供）

