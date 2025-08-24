為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    探旅新北定向越野壓軸淡水開跑 12月「耶誕快追接力賽」接棒

    新北市副市長朱惕之（前排中間戴墨鏡）出席壓軸「淡水場」定向越野賽事。（記者羅國嘉攝）

    2025/08/24 10:09

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市觀光旅遊局主辦的「探旅新北定向越野」系列活動，自2023年啟動以來，橫跨13個行政區，累積超過2萬人次參與、總里程逾百公里。今（24日）登場的壓軸「淡水場」定向越野賽事，由副市長朱惕之領跑，吸引逾千位民眾參加，將年度賽事推向高潮。緊接著，12月也將推出「耶誕快追」接力賽活動，賽制採三人一隊接力，全長24.7公里，分為競賽組與變裝組，即起開放線上「耶誕快追」報名。

    觀旅局長楊宗珉表示，因應觀光趨勢轉型，「探旅新北」以結合運動、旅遊與在地文化，打造出全台最具規模與特色的定向越野賽事。自開辦三年以來場場秒殺，累積的參與人次突破2萬，不僅帶動運動風潮，更促進在地觀光。

    楊宗珉指出，隨著「探旅新北」落幕，接下來將於12月7日清晨舉辦「耶誕快追！2025新北市耶誕馬拉松接力賽」。活動邁入第二屆，今年賽制採三人一隊接力，全長24.7公里，分為競賽組與變裝組。無論挑戰速度或展現創意，參賽者都能在縣民大道與耶誕城的燈海氛圍中，感受冬季的熱情與浪漫。

    楊宗珉說明，今年賽事物資全面升級，特色毛帽與巨型背帶鈴鐺將成為跑者的亮點裝備，完賽獎牌則以拼接成立體耶誕樹設計，象徵隊友間的默契與成就感。主辦單位也推出LINE社群「揪團組隊一起跑」服務，方便尚未找到隊友的跑者快速配對，共同完成挑戰。

    楊宗珉表示，「耶誕快追」目前正報名中，邀請市民與跑者把握機會，揪上好友或透過社群尋找隊友，一起在鈴聲與燈光中衝向終點，為一年留下特別的運動回憶。更多報名資訊可至「新北市觀光旅遊網」、「新北旅客」或「旅跑新北」Facebook粉絲專頁查詢，或上網搜尋「耶誕快追」。

    定向越野賽事壓軸淡水場今天登場，民眾一早一起做暖身操。（記者羅國嘉攝）

    今（24日）登場的壓軸「淡水場」定向越野賽事，由新北市副市長朱惕之領跑，吸引逾千位民眾參加，將年度賽事推向高潮。（記者羅國嘉攝）

    民眾看著地圖跑完成定向越野。（記者羅國嘉攝）

