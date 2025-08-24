嘉大農藝志工隊暑假不停步 龍山國小辦夏令營

暑假近尾聲，嘉大農藝志工隊日前到竹崎鄉龍山國小舉辦「水中月‧紅中夢‧繁華落盡誰是英雄！夏令營 」活動。（嘉大農藝志工隊提供）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕暑假近尾聲，嘉義大學農藝志工隊日前到嘉縣竹崎鄉龍山國小舉辦「水中月‧紅中夢‧繁華落盡誰是英雄！夏令營 」活動，引導學童了解中國文學三大名著「紅樓夢、西遊記、水滸傳」及其他經典故事，同時體驗食農教育教學，讓學童有個充實且多元學習知識的暑假。

龍山國位於竹崎鄉偏遠地區，居民9成以上以務農為業，主要種植荔枝與龍眼，此次活動自19至21日，為期3天，結合文化、環保、有機、益智、趣味、故事等多面向的知識與活動，帶給30位學童更多科學、環保與文化知識。

嘉大農藝志工隊總召施雅文表示，營隊透過生動有趣方式，引導學童了解「紅樓夢、西遊記、水滸傳」及其他經典故事，透過遊戲、戲劇、手作等互動活動，讓學童在輕鬆愉快的氛圍了解古人生活，讓學習不再只是課本上的知識，而是能夠實際參與和體驗的過程。

活動也有團康遊戲，玩乒乓球、彈珠、比手畫腳、手握小拼圖及大地遊戲等；最受歡迎的食農教育教學，運用當地常見的鄉土植物材料有機愛玉與艾草，教導學童製作清涼可口愛玉冰，及環保艾草蚊香，參與學童開心表示，很喜歡這樣「親手做」的體驗教育，認識家鄉特色。

志工隊指導老師侯金日表示，志工隊自2002年起服務嘉縣中埔鄉社口國小以來，至今已有23年小學服務歷史，服務範圍偏及嘉縣、雲林縣、台南市山區、平原與海邊小學逾52所，希望為偏鄉學童創造更多學習機會。

嘉大農藝志工隊成員指導竹崎鄉龍山國小學童更多學習體驗。（嘉大農藝志工隊提供）

嘉大農藝志工隊服務偏鄉小學至今已有23年歷史。（嘉大農藝志工隊提供）

