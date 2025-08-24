為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    夏末秋初 陽明山「鳥腱花」紅果炸裂

    野鴉椿果實宛如小巧盒子，包裹著光滑黑種子。（台北市公園處提供）

    野鴉椿果實宛如小巧盒子，包裹著光滑黑種子。（台北市公園處提供）

    2025/08/24 09:53

    〔記者何玉華／台北報導〕在陽明山進入秋天銀白芒花海前，樹梢間出現的鮮紅搶入視線範圍，台北市公園路燈工程管理處表示，正值果實期的野鴉椿，獨特而亮眼的紅色果實與黑色種子，可以說是傳遞夏秋即將交替的季節時令。而野鴉椿在台灣分布稀少，主要集中於北部，是大屯、基隆火山系的代表性植物之一。

    公園處表示，時序已過立秋，暑氣雖未歇，山林間已悄然展現秋天的色彩。陽明山上的野鴉椿正值果實期，枝頭可見亮眼的紅色果實；野鴉椿為落葉性小喬木，株高約3至6公尺，原產於中國與東北亞地區，在台灣分布稀少，主要集中於北部如陽明山、大屯山與汐止等低海拔山區，是大屯、基隆火山系的代表性植物之一。

    公園處指出，野鴉椿每年4至5月開花，花色黃白不顯眼，反倒是7至9月果實成熟期後，深紅色的骨葖果逐漸裂開，露出內部圓潤光滑的黑色種子，才引人注意；果實成熟開裂後的形狀彎彎圓圓，似雞胗，因此也有「鳥腱花」的俗稱，是台灣少見但極富特色的觀果植物。

    花卉試驗中心主任林育正表示，野鴉樁為景觀樹種，可做為器具用材，種子油可以製皂。目前在花卉試驗中心辦公室門口，可見數株，另在陽明公園第二停車場附近，從杜鵑茶花園往涼亭的步道上，也能看見它們星星點點地散布其中。

    正值果實期的野鴉椿，枝頭可見亮眼的紅色果實。（台北市公園處提供）

    正值果實期的野鴉椿，枝頭可見亮眼的紅色果實。（台北市公園處提供）

    野鴉椿果實成熟開裂後的形狀彎彎圓圓，似雞胗，有「鳥腱花」的俗稱。（台北市公園處提供）

    野鴉椿果實成熟開裂後的形狀彎彎圓圓，似雞胗，有「鳥腱花」的俗稱。（台北市公園處提供）

