今恐飆38度極端高溫 吳德榮曝菲東新擾動發展動向

今白天各地晴朗酷熱，將出現達38度以上極端高溫。（資料照）

2025/08/24 09:57

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今（24日）晨各地區平地的最低氣溫約在23、24度之間，今白天各地晴朗酷熱，將出現達38度以上極端高溫，第13號颱風「劍魚」將增強為中颱，預估明（25日）午登陸越南，另還有擾動在菲律賓東方海面醞釀，未來動向類似「劍魚」，不過模式模擬末期，不確定性愈大，應續觀察。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，明日至下週四（28日）各地晴時多雲，高溫炎熱，要防曬、防中暑，南方水氣漸增，花東及屏東偶有局部短暫降雨的機率，大氣不穩定，山區午後有局部陣雨或雷雨，偶有大雷雨擴及南部平地的機率。

請繼續往下閱讀...

下週五、六（29、30日）南方水氣北移，各地多雲時晴，仍高溫炎熱，花東及屏東局部短暫降雨增多，各地區午後有局部陣雨或雷雨的機率，其中亦有大雷雨的發生的機率。

熱帶系統部分，第13號颱風「劍魚」，今將增強為中颱，中心經海南島南側近海，明午登陸越南。另一「熱帶擾動」在菲律賓東方海面醞釀，歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，27日起在南海逐漸發展成颱，偏西進行，動向類似「劍魚」，不過，吳德榮強調模式模擬愈久，不確定性愈大，應續觀察。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法