台北榮星花園公園生態體驗 學生、白領換裝青蛙裝摸泥

麥當勞員工參與榮星花園公園志工體驗，穿著青蛙裝與志工隊在生態池辨識外來物種。（台北市公園處提供）

2025/08/24 09:39

〔記者何玉華／台北報導〕作為台北市區內指標性都會型生態公園的榮星花園公園，除了公部門的維護，還有一群志工傾盡心力的為生態把關，他們將生態知識依據年齡層設計不同教案，利用手作、闖關遊戲等各種深入淺出的方式，提供民眾參與，並在臉書「榮星花園公園生態守護志工」開放各級學校、機關、企業、團體申請免費的環境教育導覽。台北市公園路燈工程管理處表示，榮星花園附近不少企業都陸續申請過環教體驗服務，有助各界了解外來物種入侵對環境造成的危害，與復育原生種工作的重要性。

公園處指出，榮星花園公園具有生態多樣性的特點，夏季可以賞螢、冬季能欣賞候鳥來訪；而在生態池附近，常可見到志工隊身影，穿梭在木棧道和水田區，幾乎全年無休的巡守生態池、生態調查、打撈外來種、檢測水質等維護工作。志工隊成員年齡層廣泛，有不少家庭志工如夫妻檔、母女檔、父子檔，也因此讓志工團隊有強大的認同感。

請繼續往下閱讀...

志工隊除了日常性參與生態池環境的維護作業，也積極與民眾分享生態知識。規劃並帶領環教課程活動；公園處說明，志工隊依據年齡層設計不同教案，利用手作、闖關遊戲，或是下池體驗清除外來物種，再加上自製的教具，深入淺出的解說，讓參與的民眾獲取最新的生態保育資訊，也會安排企業志工穿青蛙裝下水，體驗志工日常工作內容，提升企業員工對生態保護的認識，也有助企業對社會責任（CSR）的承擔。

此外，鄰近的五常國小、五常國中也長期與志工隊配合環教課程，2年來，從原本1個班參與，去年增加到5個班，參與人數高達100多人。志工隊隊長林雍善說，隨著生態池持續進行復育工作，希望能夠更普及生態保護理念，未來將積極開展更多與社區、企業、學校連結的生態教育活動，將生物多樣性的理念從學校帶入社會，讓它深入民眾日常生活，也讓企業文化與在地社區建立深厚的連結。

麥當勞員工參與榮星花園公園志工導覽體驗，認識強勢外來種銅錢草等植物。（台北市公園處提供）

內湖高中學生到榮星花園公園生態池進行環教課程。（台北市公園處提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法