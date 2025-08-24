為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台北榮星花園公園生態體驗 學生、白領換裝青蛙裝摸泥

    麥當勞員工參與榮星花園公園志工體驗，穿著青蛙裝與志工隊在生態池辨識外來物種。（台北市公園處提供）

    麥當勞員工參與榮星花園公園志工體驗，穿著青蛙裝與志工隊在生態池辨識外來物種。（台北市公園處提供）

    2025/08/24 09:39

    〔記者何玉華／台北報導〕作為台北市區內指標性都會型生態公園的榮星花園公園，除了公部門的維護，還有一群志工傾盡心力的為生態把關，他們將生態知識依據年齡層設計不同教案，利用手作、闖關遊戲等各種深入淺出的方式，提供民眾參與，並在臉書「榮星花園公園生態守護志工」開放各級學校、機關、企業、團體申請免費的環境教育導覽。台北市公園路燈工程管理處表示，榮星花園附近不少企業都陸續申請過環教體驗服務，有助各界了解外來物種入侵對環境造成的危害，與復育原生種工作的重要性。

    公園處指出，榮星花園公園具有生態多樣性的特點，夏季可以賞螢、冬季能欣賞候鳥來訪；而在生態池附近，常可見到志工隊身影，穿梭在木棧道和水田區，幾乎全年無休的巡守生態池、生態調查、打撈外來種、檢測水質等維護工作。志工隊成員年齡層廣泛，有不少家庭志工如夫妻檔、母女檔、父子檔，也因此讓志工團隊有強大的認同感。

     

    志工隊除了日常性參與生態池環境的維護作業，也積極與民眾分享生態知識。規劃並帶領環教課程活動；公園處說明，志工隊依據年齡層設計不同教案，利用手作、闖關遊戲，或是下池體驗清除外來物種，再加上自製的教具，深入淺出的解說，讓參與的民眾獲取最新的生態保育資訊，也會安排企業志工穿青蛙裝下水，體驗志工日常工作內容，提升企業員工對生態保護的認識，也有助企業對社會責任（CSR）的承擔。

    此外，鄰近的五常國小、五常國中也長期與志工隊配合環教課程，2年來，從原本1個班參與，去年增加到5個班，參與人數高達100多人。志工隊隊長林雍善說，隨著生態池持續進行復育工作，希望能夠更普及生態保護理念，未來將積極開展更多與社區、企業、學校連結的生態教育活動，將生物多樣性的理念從學校帶入社會，讓它深入民眾日常生活，也讓企業文化與在地社區建立深厚的連結。

    麥當勞員工參與榮星花園公園志工導覽體驗，認識強勢外來種銅錢草等植物。（台北市公園處提供）

    麥當勞員工參與榮星花園公園志工導覽體驗，認識強勢外來種銅錢草等植物。（台北市公園處提供）

    內湖高中學生到榮星花園公園生態池進行環教課程。（台北市公園處提供）

    內湖高中學生到榮星花園公園生態池進行環教課程。（台北市公園處提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播