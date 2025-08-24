7月豪雨受創慘重 台南愛心慈善會慨助菁寮25戶弱勢家庭

台南市臺南愛心慈善會理事長高彤（右2）代表捐贈濟助金與生活物資給後壁菁寮里受災的弱勢家庭。（台南市臺南愛心慈善會提供）

2025/08/24 09:38

〔記者王俊忠／台南報導〕今年7月間連續的颱風、豪雨侵襲，台南市後壁區菁寮里不幸遭逢水患，許多居民家園淹水、生活受到嚴重衝擊。台南市臺南愛心慈善會秉持「人飢己飢、人溺己溺」的精神，近日赴後壁區菁寮里、為當地25戶低收入戶及邊緣戶家庭發放濟助現金與物資，以實際行動送上社會的溫暖與支持。

台南市臺南愛心慈善會理事長高彤表示，災後第一時間就很密切關心菁寮里災情，了解許多弱勢家庭尚未完全恢復正常生活，因此籌劃本次捐贈活動，盼能協助受災戶度過難關。此次愛心捐贈針對菁寮里25戶經里長協助篩選出的低收入與邊緣戶家庭，每戶發放急難救助金2000元及生活物資1份。

請繼續往下閱讀...

高彤強調，台南市臺南愛心慈善會長年致力於急難救助與關懷弱勢，無論大災小難，皆秉持「救急不救貧」的宗旨，將社會各界的愛心善款送到最需要的家庭，並呼籲更多企業與民眾共同投入善行，攜手為台南弱勢族群築起堅強的後盾。

該愛心慈善會將持續關注災區重建進度，並針對有急迫需求的家庭提供適時協助，讓愛與關懷在這片土地上生生不息。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法