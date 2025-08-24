「森遊竹縣」今年號召150親子一起定向越野與探險

參加「森遊竹縣」定向越野新玩法的來客，帶上地圖探索森林任務點，學習動植物知識，也挑戰體能和腦力。（圖片取自竹縣府官網）

2025/08/24 09:37

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣的「森遊竹縣」登山活動今年新增「皮皮獅探險日x參山任務行動」定向越野挑戰，並在峨眉鄉獅頭山遊客中心登場，結合定向越野、生態教育以及親子挑戰，全新打開「森遊竹縣」的玩法，吸引150名親子參與。

縣長楊文科說，「森遊竹縣」自2022年推出後已累積超過5萬人次參與，是縣內最具人氣的登山健行活動。今年從6月底開跑後迄今已有超過1.1萬人共襄盛舉，至少500人成功完登所有精選的活動步道。

縣府交旅處長陳盈州說，「森遊竹縣」今年推出單日限定的「皮皮獅探險日x參山任務行動」新玩法，首度把定向越野體驗跟森林步道結合，透過事先報名、由專業教練引導，讓參賽者手持地圖探索森林任務點，學習動植物知識，也挑戰體能和腦力。

現場還安排了「親子策略挑戰賽」，考驗家庭合作與路線規劃默契跟能力，完成挑戰的民眾可上傳照片分享心得，活動尾聲則有親子分享交流時段，提供參加者一同回顧任務心得，留下珍貴的親子回憶。

「森遊竹縣」今年推出單日限定的「皮皮獅探險日x參山任務行動」新玩法，學員們挑戰體能，也要運作腦力。（圖片取自竹縣府官網）

加入定向越野探險新玩法的「森遊竹縣」，獲得150名親子響應參與。（圖片取自竹縣府官網）

