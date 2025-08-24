台東市海灘驚見小鯨鯊擱淺死亡！身上疑似有切削痕

小鯨鯊死亡擱淺於礫石灘上，外觀未明顯發現致命傷痕。（記者劉人瑋攝）

〔記者劉人瑋／台東報導〕今早5時許，台東市豐里里海灘出現一尾鯨鯊屍體，釣客林先生「打母光」只釣到一條小魚，就見龐然大物送上眼前，卻是尾死亡「鯨魚」，立即通知里長劉明智前往協助，目前海巡及縣府人員正前往處理中。

消息傳出後，釣客、里民陸續前往現場關切或拍照，目擊者林先生說，見鯨鯊北漂至此並被浪打上岸。而劉明智則說，以往未曾有鯨鯊出現紀錄，這也是自己首次親眼見得，可惜牠已死亡。

初步觀察，這尾鯨鯊體長約4公尺左右，體色為灰褐至藍褐或黑褐色；體表有淡灰或白色棋盤狀斑點，明顯就是「豆腐鯊」，亦稱為鯨鯊，據其體型，釣友表示，明顯就是「小孩子」，真不知道牠怎麼死亡，實在惋惜。

魚屍仰躺於礫石灘上，隨著海浪陣陣打來不停擺動，但露出一側並未能見到明顯外傷，僅尾部有一道稍微深的切削痕，不排除為漿葉或網具所傷，其詳細死因仍待專家進一步釐清。

就海保署資料顯示，世界自然保育聯盟（IUCN）評估鯨鯊資源量在三世代時間（75年）可能下降超過63%，屬於瀕危物種。台灣在2002-2007年期間進行漁獲量的總量管制，逐年慢慢減少漁獲尾數，終於在2008年之後全面禁捕，並禁止鯨鯊任何產製品的販售行為，鯨鯊亦在2020年6月1日正式被海洋保育署列為台灣的海洋保育類物種。

小鯨鯊死亡擱淺於礫石灘上，外觀未能明顯發現致命傷痕，僅在尾鰭一帶有道稍明顯切削痕並延伸至底部。（記者劉人瑋攝）

