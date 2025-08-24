淡水民歌演唱會今晚登場 輕軌加開班次、周邊交管

淡水漁人碼頭今晚有民歌演唱會及煙火秀。（資料照，新北捷運公司提供）

2025/08/24 09:26

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北捷運公司舉辦「下一站 憶起唱民歌」活動，今晚6點起在淡水漁人碼頭登場，預計吸引大批人潮參與。今天公車、捷運、輕軌將加開班次疏運，下午4點至晚間10點，會場周邊實施交通管制。

新北捷運公司表示，即日起推出限定「民歌時光NFC一日票」，票價只要50元，當天可不限次數搭乘輕軌，用手機感應就能重溫淡水的民歌故事；下午2點起周邊有市集、胖卡美食，民歌演唱會邀請九天民俗技藝團、南方二重唱、黃韻玲、萬芳、殷正洋、謝宇威、廖柏青等人演出。

市府表示，今天公車、捷運及輕軌加開班次，鼓勵民眾利用大眾運輸前往會場，民眾可從捷運紅樹林站轉乘輕軌，或從捷運淡水站搭乘紅26公車直達漁人碼頭。若自行開車，漁人碼頭停車場上午10點起開始收費（小客車每次90元），並取消半小時免費停車優惠，停車場客滿後將停止放行，改由港區外圍部分路段開放路邊停車（不含紅線區域）。

今天下午4點至晚間10點，會場周邊實施交通管制，汽、機車禁止進入中正路2段51巷及漁人碼頭前哨（第一出入口）腳踏車禁止進入，漁人碼頭周邊YouBike站暫停借還服務，腳踏車停放在沙崙路臨時停放區；汽、機車須由後哨（第二出入口）進出漁人碼頭；紅26公車不進入港區，搭乘公車的民眾可在油車口停車場臨時公車站上下車，步行進入漁人碼頭。

活動結束時，離場車輛一律由後哨（第二出入口）往沙崙方向出場，搭乘輕軌、公車及步行民眾，由福容大飯店旁的前哨（第一出入口）離場，現場安排工作人員指揮分流。

新北捷運公司即日起推出限定「民歌時光NFC一日票」，票價只要50元，當天可不限次數搭乘輕軌。（新北捷運公司提供）

「下一站 憶起唱民歌」今晚6點起在淡水漁人碼頭登場，圖為活動流程。（新北捷運公司提供）

