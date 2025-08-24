太刺激！麗寶樂園「搶救地心」斷軌雲霄飛車又卡住

麗寶樂園「 搶救地心」斷軌雲霄飛車，因風大卡住，工作人員爬上去檢修。（民眾提供）

2025/08/24 09:33

〔記者歐素美／台中報導〕台中市麗寶樂園「搶救地心」斷軌雲霄飛車，昨天上午10點多卡在半空中，有遊客見狀po文表示「還好我還沒上車」，其他網友見狀紛紛分享也曾遇到「卡住」的情形；麗寶樂園表示，當天因感測到瞬間風速過大，因此啟動安全機制，當時共有20位遊客，工作人員即時處理，不到10分鐘就排除狀況，恢復運作。

據了解，「搶救地心」斷軌雲霄飛車約昨天上午10點多，突卡在半空中，當時該戲設施上約有20人，遊客受到驚嚇，不過也有人覺得很刺激。

請繼續往下閱讀...

一名網友表示，好幾年前去也是卡過一次，工作人員上來看過之後，給我們往下衝。然後就關閉設備不給人玩了，懷疑「那我們那趟衝下來是…」；另有網友回應指出，在遊樂園工作過，以我的經驗來說就是，如果卡住後沒有什麼緊急的危險，設施也能正常運作，通常會讓當下在上面的客人玩完，但是下來後就得檢修，因為卡住當下幹部需要call機立刻回報中控室有狀況，設維組就會接到通知上來檢查了，不會因為基本檢查沒什麼事，他們就不暫停設施檢修。

麗寶樂園渡假區表示，「搶救地心」設施有多道安全機制，只要因風速過大、起霧及下雨等因素，都有可能啟動設施的安全機制；在設施入口處公告牌、搭乘前的說明影片皆有明確告知遊客可能有此狀況發生與處理方式。昨天設施因感測到瞬間風速過大，因此啟動安全機制，當時共有20位遊客，工作人員即時處理，不到10分鐘即排除狀況，恢復運作。

麗寶樂園「 搶救地心」斷軌雲霄飛車，因風大卡住，有遊客po文表示「還好我還沒上車」。（民眾提供））

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法