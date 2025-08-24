為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    高美館水岸棲地復育工程 愛鳥人士批「搞成塊石工地」

    愛鳥人士批評高美館水岸棲地工程，「搞成塊石工地」。（圖擷自林昆海臉書）

    愛鳥人士批評高美館水岸棲地工程，「搞成塊石工地」。（圖擷自林昆海臉書）

    2025/08/24 09:29

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高美館園區正進行「內惟碑水岸棲地環境改善工程」，遭高雄鳥會總幹事林昆海批評「搞成塊石工地」，把水岸邊原有的灌叢與綠地緩坡破壞殆盡，沒有美感；高美館則表示內惟埤原水岸邊坡，多處因土壤流失，因此進行棲地環境改善。

    高雄市野鳥學會總幹事林昆海昨天（23日）深夜於臉書發文感慨說，距離上次踏入高美館才幾個月時間，昨天發現竟然面目全非，「搞成塊石工地，好像在蓋水庫、滯洪池一樣」，對於高雄首善的文化展場與生態園區，竟然出現如此硬梆梆的砌石整修工程，把水岸邊原有的灌叢與綠地緩坡破壞殆盡，沒有美感、罔顧生態的規劃令人遺憾！

    林昆海質疑「這樣一個工程到底增加了多少碳排？從外地運來多少的塊石？這樣的設計要達到什麼樣目的和景觀效果呢？」館方和設計單位得好好跟市民說明。

    網友紛紛留言說「我是拍鳥人，只知道改建後已少有過境鳥駐足吸引拍鳥一族」、「我也是有點擔心，會不會變成沒有生態的景觀公園」、「美術館管理層的美感經驗，不知道是如何建立的？」

    經查，該工程是高雄市文化局招標的「內惟碑水岸棲地環境改善工程」，內容涵蓋護岸、排水、植栽、觀景平台、半月池等工程，工程日期從今年3月至11月。

    高美館說明，內惟埤原水岸邊坡，發現多處因土壤流失，產生塊石崩落、生態棲地面積縮減等現象，因此從3月25日啟動「水岸棲地復育工程」，修復邊坡、清除入侵外來種，以保育棲地生態，營造埤體水環境，並擴大滯洪面積。

    高美館水岸棲地環境改善工程，施工日期至今年11月。（圖擷自林昆海臉書）

    高美館水岸棲地環境改善工程，施工日期至今年11月。（圖擷自林昆海臉書）

