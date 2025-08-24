關渡大橋八里端龍米路一段往台北、淡水方向 20:00至明6:00封閉施工

今（24）日晚間8點到25日清晨6點，台15線關渡大橋八里端龍米路一段上橋（往台北、淡水方向）匝道路段將封閉辦理路面施工作業。示意圖。（北區養護工程分局提供）

2025/08/24 09:33

〔記者黃子暘／新北報導〕交通部公路局北區養護工程分局指出，位在新北市的中和工務段預定於今（24）日晚間8點到25日清晨6點，封閉台15線關渡大橋八里端龍米路一段上橋（往台北、淡水方向）匝道路段，以辦理路面施工作業，提醒用路人提前改道，工程若遇雨順延。

改道資訊部分，分局表示，欲經關渡大橋往台北、淡水民眾，請續行龍米路一段往五股方向於65巷路口迴轉，續行五股往台北匝道上關渡大橋。預估行車時間增加約5分鐘；置於欲前往頂寮一街的用路人，請續行龍米路一段往五股方向於65巷路口迴轉，迴轉後續行龍米路一段往八里方向左轉87巷，即進入頂寮一街。預估行車時間增加約5分鐘。

分局補充，相關行車資訊可收聽廣播、注意資訊可變看板顯示的交通管制及訊息，最新路況可利用公路局省道即時交通資訊網，或撥打02-86875114及公路局用路人服務中心免費電話0800-231-035查詢。

