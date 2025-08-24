為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    疫情大幅流失至今未全回流 北市公車駕駛人力5年減近2成

    公車示意圖，與本文無關。（記者董冠怡攝）

    2025/08/24 09:27

    〔記者董冠怡／台北報導〕中央政府推動大客車駕駛擴大徵才及穩定就業方案，但審計部調查指出，部分市區汽車客運業駕駛在疫情期間離職，迄今未能全數回流，影響班次調度並衍生公車脫班或誤點，其中台北市減少13.94%（2020年至2024年）。實際上公共運輸處過去6年數據資料顯示，2019年有4564名駕駛長，疫情致人力大幅流失，去年計3672人，5年減幅達近2成；市區公車現有3351輛，以人車比1.26計算，缺額515人。

    審計報告指出，交通部2019年起針對大客車駕駛擴大徵才及穩定就業，辦理安薪、留才、獎勵等補助方案，提高客運駕駛工作誘因，隔年修正「道路交通安全規則」第60條規定，將大型車職業駕駛人駕駛執照持照年齡上限從65歲延長至68歲，因應高齡化社會來臨、汽車運輸業駕駛人力不足。

    然而，COVID－19疫情期間，部分大客車駕駛因收入減少而離職，疫情後因已轉職、薪資缺乏誘因、工時較長等考量，駕駛遲遲未能回流，台北市在內的7個縣市，駕駛人數減少10%以上，衍生市區客運人車比偏低，公車脫班或誤點情形頻仍。

    公運處業務稽查科長梁筠翎回應，持續協助公車業者積極招募駕駛長，透過大數據資料檢討並提升公車路線營運效率，另今年1月20日起公車運價調整至25.3111元（票價不變），駕駛長配合加薪8000元；強化駕駛長培訓，台北市公車公會成立「公車學院」，針對駕駛長與幹部進行培訓，提升駕駛長防禦駕駛能力及服務品質，以及改善休息環境，降低工作壓力，減少現有駕駛長流失、吸引更多年輕人投入，改善駕駛長缺員問題，6月統計有3707人，人數略為回升。

    她說，民眾反映脫班問題，已要求公車業者依實際乘車需求調整服務水準，並依起訖點（OD）資料檢討公車路線營運效率，如接獲民眾陳情，將調閱公車動態後端紀錄查察，查證屬實將列入公車評鑑指標扣分且按「公路法」處分，嚴重脫班路線者，限期改善和加重處分。

