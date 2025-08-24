新北推動友善耕作 貢寮田寮洋濕地重現候鳥翱翔景象

田寮洋保育有成，提早翻犁提供冬候鳥棲息；圖為黑臉鵐。（圖由人禾基金會提供）

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市貢寮田寮洋是候鳥東亞澳遷徙線的重要中繼站。根據全球鳥類線上資料庫eBird紀錄，田寮洋累積鳥種高達367種。近年在市府農業局與民間團體推動下，輔導當地農友逐步由慣行農法轉向友善耕作，兼顧糧食生產與棲地保育，讓濕地成為候鳥與農村共生的典範。

在地農友吳戶東從小在田寮洋長大，早期務農以慣行農法為主，稻米多由宜蘭糧商收購，不僅價格偏低，地方也缺乏自己的品牌。十多年前，他在田間耕作時，長期觀察到候鳥群聚，逐漸意識到農地與生態的緊密關係。自2021年起，在農業局與人禾環境倫理發展基金會輔導下，吳戶東投入友善農法，停用農藥與除草劑，改以人工除草，並與市府共同推動在地農產品牌「信鳥到站」及「羽豐米」計畫。

吳戶東坦言，轉型後，不僅稻米銷售收益增加2倍，田區內也出現更多候鳥停駐，甚至能見到台灣藍鵲、藍腹鷴、食蟹獴等保育類動物。他也多次在賞鳥導覽中擔任講師，與民眾分享田寮洋的轉變與保育故事，盼讓更多人理解「好米」背後的生態價值。

農業局長諶錫輝表示，新北農業核心就是「健康」，透過推動友善及有機耕作，融合棲地保育的概念使農業生產能達到雙贏，用健康的「羽豐米」擴大農地價值，全方位促進農業永續及環境共好。另，與市府推動的在地農產品牌「羽豐米」，每包2公斤售價240元，即日起可至板橋區農會活力超市網站（https://eshop.pcfarm.jil.tw/product?tid=89&id=29487）線上預購，前50名預購者還可獲限量羽豐純米酒，9月8日起則在板橋區農會活力超市販售。

田寮洋農友吳戶東加入棲地保育除提高收益也成功保育環境。（圖由農業局提供）

田寮洋全球知名的鳥類線上資料庫eBird鳥類紀錄達367種；圖為小環頸鴴。（圖由攝影陳明芫提供）

貢寮田寮洋是候鳥東亞澳遷徙線的重要中繼站；圖為小辮鴴。（圖由攝影楊宗誠提供）

