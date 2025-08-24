為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    2025國產茶及咖啡十大飲享禮揭曉 台南這2商品入選

    南市農業局農務科科長許文耀（左）貼紅紙祝賀林家寶董事長祝賀台灣黃金蕎麥董事長林家寶（右）榮獲「2025國產茶及咖啡十大飲享禮」殊榮。（農業局提供）

    南市農業局農務科科長許文耀（左）貼紅紙祝賀林家寶董事長祝賀台灣黃金蕎麥董事長林家寶（右）榮獲「2025國產茶及咖啡十大飲享禮」殊榮。（農業局提供）

    2025/08/24 09:26

    〔記者楊金城／台南報導〕農業部主辦2025國產茶及咖啡十大飲享禮的徵選活動揭曉，台南台灣黃金蕎麥的「黃金蕎麥手採茶禮盒」、大鋤花間咖啡生態農場的「豆香花韻-東山藏禮盒」雙雙獲獎，市長黃偉哲說，肯定2家台南優質廠商在產品創新與品質堅持上的努力，獲獎的產品融合在地風味與文化的創意，正是推動台灣茶與咖啡產業升級的重要力量。

    台南市農業局表示，台灣黃金蕎麥有限公司的「黃金蕎麥手採茶禮盒」，巧妙結合國產蕎麥與精選茶葉，並以四種茶款象徵四季意象：綠茶代表春之清新、紅茶展現夏日熱情、烏龍茶傳遞秋意沉穩、蕎麥茶則溫暖冬日心靈。創意設計展現台灣在地農產的多樣性，也詮釋了人與自然共處的生活美學，無論自用或送禮皆宜。

    來自知名東山咖啡的大鋤花間咖啡生態農場「豆香花韻-東山藏禮盒」，則以永續共好，東山咖啡走入日常品味為設計理念，強調自然農法與友善土地的永續關懷；咖啡豆與花果茶皆來自台南東山，包含藝妓、黃波旁、紫葉、鐵比卡、薇拉西亞等5種咖啡豆與3種花果茶，可自由搭配、客製化組合，滿足不同口味喜好。特別的是禮盒無塑包裝，採用FSC認證回收紙與本土疏伐木料製作包材，並以木屑絲作為緩衝材。內部玻璃罐亦可回收再利用，透過玻璃罐回購機制（可折抵150元）實現資源循環再生，充分體現環保精神。

    農業局局長李芳林表示，台南台灣黃金蕎麥有限公司與大鋤花間咖啡生態農場的蕎麥、咖啡禮盒獲獎，提升國產茶與咖啡在國内、外市場知名度與品牌價值，農業局將輔導台南農業界推出更多兼具品質、永續設計理念的茶與咖啡產品，打造台南的飲品文化。

    台灣黃金蕎麥有限公司的黃金蕎麥手採茶禮盒。（農業局提供）

    台灣黃金蕎麥有限公司的黃金蕎麥手採茶禮盒。（農業局提供）

    大鋤花間咖啡生態農場豆香花韻-東山藏禮盒。（農業局提供）

    大鋤花間咖啡生態農場豆香花韻-東山藏禮盒。（農業局提供）

    台南東山區長張政郎（右）祝賀大鋤花間咖啡生態農場郭雅聰（中）榮獲「2025國產茶及咖啡十大飲享禮」殊榮。（東山公所提供）

    台南東山區長張政郎（右）祝賀大鋤花間咖啡生態農場郭雅聰（中）榮獲「2025國產茶及咖啡十大飲享禮」殊榮。（東山公所提供）

