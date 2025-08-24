竹市經國路校園外號誌不明，接送家長險象環生。（吳旭豐提供）

2025/08/24 09:21

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市重要外環道路經國路二段是民富國小周邊接送動線要道，新竹市議員吳旭豐近期接獲民眾反映，經國路二段與磐石路口號誌不明確，不少家長接送學生時都需違規左轉或冒險迴轉，市府應重新思考路口號誌設計；對此，市府表示，經費已爭取補助獲核定，將發包改善。

吳旭豐說，經國路二段與磐石路口是民富國小周邊接送動線要道，不少民眾與里長都反映，該路段北上車道設有左轉專用號誌，南下卻無，家長接送學生時常需違規左轉或冒險迴轉，但當地車流量大，視線受阻，險象環生。

吳旭豐接獲反映便到現場勘查，觀察通學時間交通狀況，發現該路段南下車道左轉難以切入，造成車輛回堵，且車輛急轉與行人交錯，發生衝突風險，市府應重新評估交通規畫設計，他建議應設庇護島、行穿線退縮、應設南下左轉號誌、學校周邊行穿線全面改為綠底。

市府交通處說明，針對民眾反映經國路與磐石路口目前無左轉專用車道，導致無法設置左轉專用號誌一事，市府已積極向交通部爭取補助，並獲核定經國路沿線多處路口交通改善設計費用，其中亦包含該路口。目前已進入發包作業階段，後續將針對經國路與磐石路口設計左轉專用車道及號誌系統，期望透過完善設計與工程改善，有效提升路口通行效率與用路人行車安全。

新竹市警方統計，去年至今年7月間，經國路二段與磐石路及民富街178巷口道路交通事故總件數共15件。其中，A2類事故中未依規定讓車4件、車輛未依規定暫停讓行人先行1件、左右轉彎未依規定2件、起步時未注意安全1件，以及其他不當駕駛行為1件；A3類事故6件。

