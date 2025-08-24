台南巷仔Niau七夕情人節換新裝 再掀經典版公仔收藏熱

巷仔Niau的七夕情人節新造型，讓第1代經典版公仔近日詢問度加溫。（台南山上花園水道博物館提供）

2025/08/24 09:27

〔記者劉婉君／台南報導〕去年台灣文化創意博覽會的吉祥物「巷仔Niau」，可愛又別具意義的設計帶起一股拍照打卡及公仔收藏熱潮，七夕情人節前夕，巷仔Niau推出全新2.0造型，搭配「紅線球」，化身月老小幫手，在全市12處景點亮相，再度吸引遊客關注，也讓第1代經典版巷仔Niau的公仔近日詢問度明顯增加，再掀收藏熱。

巷仔Niau的造型靈感源自地方傳統紋飾與民間守護象徵，點出台南和大航海時代的連結，藉由延伸歷史場域與文化符號，也成為串連地方記憶與當代生活的媒介，文博會活動結束後，繼續留在台南的文化景點當吉祥物。台南市山上花園水道博物館館長黃文鍠表示，巷仔Niau換上新裝後，館內販賣部及南瀛天文館線上商城，最近都接到不少民眾詢問經典版公仔。

水道博物館內的巷仔Niau裝置藝術，雖然不在此次台南市七夕嘉年華活動「紅線版」的12個展示點內，第1代的經典模樣及「大小學長」款式，長時間受到遊客喜愛。台南市立博物館館長何秋蓮表示，巷仔Niau自設置以來，不僅成為園區重要的視覺標誌，也逐步發展為城市意象代表之一。

台南山上花園水道博物館內的巷仔Niau「大小學長」。（台南山上花園水道博物館提供）

Niau在台南12個文化景點亮相，也再掀起第1代經典版巷仔Niau公仔的收藏熱。（台南山上花園水道博物館提供）

