    首頁　>　生活

    石岡熱氣球嘉年華8/29-8/31登場！ 交管、接駁資訊報你知

    石岡熱氣球嘉年華將於8月29至31日登場！（台中市府提供）

    2025/08/24 08:44

    〔記者歐素美／台中報導〕「2025台中石岡熱氣球嘉年華」活動，將於8月29日至8月31日在石岡區土牛休閒運動公園舉行，由於前往活動現場需經過狹窄產業道路，東勢警分局將於8月29日3時至20時、8月30日3時至21時、8月31日3時至20時，實施豐勢路1巷單向入場交通管制，國校巷則為行人徒步區，並禁止車輛行駛和盛街前往，呼籲民眾多利用大眾運輸工具。

    今年石岡熱氣球嘉年華活動，除每天邀請歌手演唱外，8月30日晚間並有長達8分鐘的璀璨煙火秀，更邀請來自日本愛媛縣的「蜜柑狗狗」萌趣加持，活動內容精彩，預計將吸引大批民眾前往。

    警方表示，土牛休閒運動公園，因入場道路路幅狹窄、彎道多，車輛無法會車，為避免車多壅塞，主辦單位已規劃場外停車場、免費接駁車等，民眾可將車停在石岡水壩、石岡區公所、情人木橋、東勢河濱公園、土牛國小（僅開放機車）等處停放，再搭乘接駁車前往。

    另可搭乘90、90延、206、206延、207、207繞、208、209、153、153區、153延、850、865及889號公車，在「下土牛」站下車，然後徒步國校巷進入會場。

    東勢警分局表示，活動期間，警方將編排員警、義交人員等加強交通疏導，為避免車多壅塞，呼籲民眾配合員警交通疏導措施，且可多利用免費接駁車進入會場，避免因塞車影響出遊心情。

