為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    「劍魚」颱風直奔中南半島！鄭明典曝後續一發展可能影響台灣

    鄭明典指出，菲律賓東側海面出現旋轉擾動，這個擾動會沿高壓南側往西進入南海，屆時低壓東側的潮濕區就有可能影響台灣。（圖擷取自中央氣象署）

    鄭明典指出，菲律賓東側海面出現旋轉擾動，這個擾動會沿高壓南側往西進入南海，屆時低壓東側的潮濕區就有可能影響台灣。（圖擷取自中央氣象署）

    2025/08/24 08:36

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕今年第13號颱風「劍魚」持續往中國海南島、中南半島前進，氣象署預測，「劍魚」對台灣天氣無直接影響。前氣象局（署）長鄭明典指出，菲律賓東側海面出現旋轉擾動，這個擾動會沿高壓南側往西進入南海，屆時低壓東側的潮濕區就有可能影響台灣。鄭也提醒，「劍魚」結構完整，可能會帶來嚴重災情，在中南半島的台商需要注意。

    鄭明典表示，由於高壓軸線通過台灣北方海面，高壓往西延伸到陸地內，表示「高壓強盛」，台灣北部很接近高壓軸線，所以北部會比南部更容易出現高溫。鄭明典指出，「劍魚」颱風在南海，菲律賓東側海面又出現旋轉擾動，這個擾動一樣會沿高壓南側往西進入南海，屆時低壓東側的潮濕區就有可能影響台灣。

    針對「劍魚」逐漸往中南半島方向前進，鄭明典指出，「劍魚」結構完整，雲系大、環流範圍也大，這代表能量大，不容易快速消散，再加上雲系大，表示水氣供應充沛，預計像「劍魚」這樣的颱風，可深入到中南半島內部，帶來的雨量可能會造成嚴重災情，在中南半島的台商需要特別注意！

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播