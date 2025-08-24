「劍魚」颱風直奔中南半島！鄭明典曝後續一發展可能影響台灣

鄭明典指出，菲律賓東側海面出現旋轉擾動，這個擾動會沿高壓南側往西進入南海，屆時低壓東側的潮濕區就有可能影響台灣。（圖擷取自中央氣象署）

〔即時新聞／綜合報導〕今年第13號颱風「劍魚」持續往中國海南島、中南半島前進，氣象署預測，「劍魚」對台灣天氣無直接影響。前氣象局（署）長鄭明典指出，菲律賓東側海面出現旋轉擾動，這個擾動會沿高壓南側往西進入南海，屆時低壓東側的潮濕區就有可能影響台灣。鄭也提醒，「劍魚」結構完整，可能會帶來嚴重災情，在中南半島的台商需要注意。

鄭明典表示，由於高壓軸線通過台灣北方海面，高壓往西延伸到陸地內，表示「高壓強盛」，台灣北部很接近高壓軸線，所以北部會比南部更容易出現高溫。鄭明典指出，「劍魚」颱風在南海，菲律賓東側海面又出現旋轉擾動，這個擾動一樣會沿高壓南側往西進入南海，屆時低壓東側的潮濕區就有可能影響台灣。

針對「劍魚」逐漸往中南半島方向前進，鄭明典指出，「劍魚」結構完整，雲系大、環流範圍也大，這代表能量大，不容易快速消散，再加上雲系大，表示水氣供應充沛，預計像「劍魚」這樣的颱風，可深入到中南半島內部，帶來的雨量可能會造成嚴重災情，在中南半島的台商需要特別注意！

