為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    旗津版米其林！ 「綠色美食餐盤計畫」上路

    旗津的海產新鮮美味，吸引國內外遊客。（觀光局提供）

    旗津的海產新鮮美味，吸引國內外遊客。（觀光局提供）

    2025/08/24 08:26

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕「旗津版米其林」上路!2025旗津風箏節上週剛落幕，共吸引25萬遊客，高市觀光局今天（24日）宣布進一步啟動「旗津綠色美食餐盤計畫」，將選出10家業者進行輔導、3家提供萬元補助金，盼能讓遊客品嚐更多美食，感受旗津的人文魅力。

    高市觀光局長高閔琳表示，旗津有豐富的海洋觀光資源，海產新鮮美味，吸引國內外遊客慕名而來，為強化旗津的旅遊印象與美食記憶，即日起啟動「2025旗津綠色美食餐盤計畫」。

    旗津老街可以吃到現撈最青的海產，還有道地小吃，例如高雄碳烤黑輪、碳烤小卷、鮮味米粉湯、古早味番茄切片盤等；這項計畫「從產地到餐桌」，涵蓋創意料理開發、融合旗津文化的菜色設計與命名、多語菜單製作、蔬食菜單規劃、行動支付導入、品牌空間形象優化等，將邀請專家學者實地輔導，希望將旗津在地美食推廣給更多海內外遊客。

    觀光局將徵選出10家業者進行輔導，各可獲3000元獎勵金，如店家針對「空間優化」提出具體方案，並符合環境永續、綠色美食及旗津觀光意象精神，觀光局將共同分攤改造經費，擇3家業者提供1萬元補助金，即日起至9月10日開放報名（https://reurl.cc/oYVOKj），8月29日並於旗津區公所舉辦說明會，預計12月成果發表會。

    為振興旗津觀光，觀光局去年提出「灣區大港．旗津領航」計劃，將在旗津投入超過4億元經費，進行風景區升級改造，包括建置遊客中心、重新改造海水浴場救生站、遊客淋浴區與公廁、納入穆斯林等國際觀光客需求等友善觀光規劃等。其中，輪渡站往旗後山步道、彩繪街區及高雄燈塔周邊景觀已階段性完工。

    旗津有豐富的海洋觀光資源。（觀光局提供）

    旗津有豐富的海洋觀光資源。（觀光局提供）

    2025旗津風箏節上週剛落幕，共吸引25萬遊客。（記者李惠洲攝）

    2025旗津風箏節上週剛落幕，共吸引25萬遊客。（記者李惠洲攝）

    「旗津綠色美食餐盤計畫」上路。（觀光局提供）

    「旗津綠色美食餐盤計畫」上路。（觀光局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播