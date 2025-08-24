旗津版米其林！ 「綠色美食餐盤計畫」上路

旗津的海產新鮮美味，吸引國內外遊客。（觀光局提供）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕「旗津版米其林」上路!2025旗津風箏節上週剛落幕，共吸引25萬遊客，高市觀光局今天（24日）宣布進一步啟動「旗津綠色美食餐盤計畫」，將選出10家業者進行輔導、3家提供萬元補助金，盼能讓遊客品嚐更多美食，感受旗津的人文魅力。

高市觀光局長高閔琳表示，旗津有豐富的海洋觀光資源，海產新鮮美味，吸引國內外遊客慕名而來，為強化旗津的旅遊印象與美食記憶，即日起啟動「2025旗津綠色美食餐盤計畫」。

旗津老街可以吃到現撈最青的海產，還有道地小吃，例如高雄碳烤黑輪、碳烤小卷、鮮味米粉湯、古早味番茄切片盤等；這項計畫「從產地到餐桌」，涵蓋創意料理開發、融合旗津文化的菜色設計與命名、多語菜單製作、蔬食菜單規劃、行動支付導入、品牌空間形象優化等，將邀請專家學者實地輔導，希望將旗津在地美食推廣給更多海內外遊客。

觀光局將徵選出10家業者進行輔導，各可獲3000元獎勵金，如店家針對「空間優化」提出具體方案，並符合環境永續、綠色美食及旗津觀光意象精神，觀光局將共同分攤改造經費，擇3家業者提供1萬元補助金，即日起至9月10日開放報名（https://reurl.cc/oYVOKj），8月29日並於旗津區公所舉辦說明會，預計12月成果發表會。

為振興旗津觀光，觀光局去年提出「灣區大港．旗津領航」計劃，將在旗津投入超過4億元經費，進行風景區升級改造，包括建置遊客中心、重新改造海水浴場救生站、遊客淋浴區與公廁、納入穆斯林等國際觀光客需求等友善觀光規劃等。其中，輪渡站往旗後山步道、彩繪街區及高雄燈塔周邊景觀已階段性完工。

