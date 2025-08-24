台東「舊站早安 千人早餐」 鴨胸飽匯集舊站人氣

在晨曦中，人人吃著早餐、聽音樂。（記者劉人瑋攝）

2025/08/24 08:29

〔記者劉人瑋／台東報導〕以重現六十年鐵道歲月的回味之旅為號召，台東縣府交通及觀光發展處與雲品國際酒店股份有限公司合作，今早在舊站特區、桂林北路一帶的草皮上舉行早餐活動，讓台東縣民悠閒坐在草地上品嚐高級餐廳準備千份的免費美食鴨胸飽與音樂，業者表示，期盼以此能重現一甲子前，台東舊站清早的熱鬧模樣。

為了一大早6時吃上免費的美味早餐，大人們多已習慣早起作習，倒是有許多學童難得早起，特別是小小孩，清晨5時左右就被爸媽「挖起床」抱上車、送到會場，鬧著死命抱著爸媽想睡回籠覺。最為享受的還是在場的大人，悠閒吃早餐、聽音樂，顯得心滿意足。

台東縣長饒慶鈴指出，機關車庫始建於1917年，是台灣目前僅存不多的木構造機關車庫，見證鐵道發展歷史。多年閒置後，縣府爭取經費修繕，於今年完成整體空間修復，並引進雲品國際酒店經營餐廳，再現百年建物風華，不僅延續鐵道文化，也為台東觀光注入創意與文化內涵。

饒慶鈴表示，舊火車站承載了許多人的回憶，無論是離鄉求學、外出工作，或是節日返鄉，自己以前也常在清早到這一帶吃食，今年七月開幕的「機關車庫1917 TEA HOUSE」，逐步塑造出兼具文化特色與觀光價值的城市亮點。此次活動希望讓更多人重新認識舊站，並藉由在鐵道旁用餐的特別體驗，將舊火車站再次融入日常生活。

業者表示，目前在台東的企業，多以融入地方、社區及當地人文為初衷，這場活動也是試圖反映出1950年代至2020年代長達六十年的生活風貌。現場由正聲廣播公司臺東廣播電台進行直播，模擬懷舊廣播場景，穿插專訪與經典金曲，搭配在地表演團隊的演出，讓活動更添濃厚情感與時代感；饒慶鈴並抽出2位幸運民眾獲得飯店住宿券。#

上千份的免費鴨胸飽，號召來的人潮，也讓舊站多增人氣。（記者劉人瑋攝）

木構造舊機關車庫也是目前全台少有，如今改造成高檔餐廳。（記者劉人瑋攝）

抽到高檔飯店住宿券的幸運民眾。（記者劉人瑋攝）

