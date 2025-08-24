為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    穿山甲遭攻擊暴增！野生動物受犬貓威脅 8成無法存活或需安樂死

    極少數遭擊受傷的穿山甲能夠痊癒野放回原棲地，但存活率並不高。（記者蔡文居攝）

    極少數遭擊受傷的穿山甲能夠痊癒野放回原棲地，但存活率並不高。（記者蔡文居攝）

    2025/08/24 07:24

    〔記者蔡文居／台南報導〕根據台灣野灣野生動物保育協會的救傷統計，近年犬貓攻擊野生動物事件頻傳，2020至2024年受犬貓攻擊的野生動物有8成無法存活或需安樂死。遊蕩動物族群增長，威脅野生動物與生態，已成為生態保育的重要挑戰，亟需社會各界共同關注。

    台南社大長年在台南龍崎地質公園一帶進行生態調查發現，當地有穿山甲、台灣水鹿、大冠鷲等保育類野生動物，近年來穿山甲的救傷通報數節節升高，其中遭犬隻攻擊受傷的比例也大幅攀升，去年更高達83％。

    台南社大日前舉辦一場「守護穿山甲！」公聽會，邀請專家學者及相關單位參與座談。野灣保育協會遊蕩犬調查員秦庭娓表示，近年來野灣救傷統計顯示，受犬貓攻擊的野生動物有8成無法存活或需安樂死。呼籲落實飼主責任、強化犬貓族群管理與絕育，讓人、犬貓、野生動物與環境健康共存。

    屏科大助理教授孫敬閔說，龍崎周邊社區自2020年起持續有穿山甲救傷通報案例，其中超過一半以上的通報案例和遊蕩犬攻擊有關，常見的傷勢包括斷尾和四肢鱗片穿刺傷；也有不少四肢健全的穿山甲出現不明原因的猝死，僅有極少數的穿山甲能夠痊癒野放回原棲地，且回放後的年存活率也僅約一成。長期緊迫會影響穿山甲的免疫力，造成相關併發症和猝死，這些緊迫死亡案例若發生在野外，則無法透過救傷系統呈現。為了縮短穿山甲救傷的時效，屏科大願再跟救傷專線合作，成為可以後送救傷的單位。

    台南社大舉辦「守護穿山甲！」公聽會，邀請專家學者及相關單位參與，呼籲政府落實犬隻管理，保護穿山甲等野生動物。（記者蔡文居攝）

    台南社大舉辦「守護穿山甲！」公聽會，邀請專家學者及相關單位參與，呼籲政府落實犬隻管理，保護穿山甲等野生動物。（記者蔡文居攝）

