    08/24各報重點新聞一覽

    第二波國民黨立委罷免案與核三重啟公投昨日完成投開票，7件罷免案均告失敗，核三重啟公投不通過。（記者廖振輝攝）

    2025/08/24 06:59

    自由時報

    大罷免全敗 國會席次未能翻轉 核三公投 同意票未達1/4門檻

    第二波國民黨立委罷免案與核三重啟公投昨日完成投開票，包括新北市立委羅明才、台中市江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、新竹縣林思銘、南投縣馬文君以及游顥案，不同意罷免票皆多於同意票，七件罷免案均告失敗。至於立法院民眾黨團發起的重啟核三公投案，同意票雖多於不同意票，但未達四分之一通過門檻的五百萬五二三張票，依公投法規定，公投結果為不通過。

    核三重啟公投未通過 賴：啟動舊核電機組檢查 不排除先進核能

    核三重啟公投未通過，賴清德總統昨發表談話說，他尊重結果，也充分理解社會對能源多元選擇的期待；關於核能電廠重啟與否，他將請核安會儘快完成安全審查辦法，由台電啟動舊核電機組自我安全檢查，在核安無虞、核廢有解、社會有共識「三大原則」下，政府不排除先進核能，也會持續推動能源轉型。

    贏得大罷免 放心交棒 朱立倫：懇請盧秀燕接黨主席

    針對核三延役公投與罷免投票結果，國民黨主席朱立倫昨晚召開記者會表示，七二六、八二三是台灣人民用堅定意志所寫下的民主新頁，並宣布現在是他「順利交棒、放心交棒」的時刻，誠摯懇請台中市長盧秀燕接任下一屆國民黨主席，承擔下一屆黨魁重責大任，「秀燕的沉穩、務實與溫暖，正是此刻的國民黨、此刻的台灣，最需要的力量。」

    聯合報

    大罷免32:0完封 賴總統：調整施政順序、人事改組

    昨天的大罷免選舉再度全數不通過，七位國民黨立委罷免案均獲得超過六成不同意票相挺。賴清德總統昨晚表示，這是人民意志的展現，對於結果必須尊重接受。賴總統說，對政府施政不足之處，執政團隊會深自檢討，也會做必要調整改變。

    核三公投差65萬票未過關 7成4贊成重啟

    核三重啟公投昨天投票，僅差六十五萬餘票就可以達到百分之廿五過關門檻，同意票四三四萬一四三二票，遠超過不同意票一五一萬一六九三票。包括民進黨的執政縣市，全國各縣市同意核三重啟的票數均顯著高於不同意票。

    中國時報

    核三延役壓倒勝 重擊能源政策

    823核三延役公投同意票434萬1432票，雖未能達到門檻而不通過，但較不同意票多出近2倍，連核電廠所在地也是贊成占多數。面對最新民意，賴清德總統昨晚表示，充分理解社會對能源多元選擇的期待，指示核安會盡快訂出安全審查辦法，台電也須啟動自我安全檢查，若符合標準將依法審議，未來也不會排除先進核能。

    朱立倫突點名她接棒 盧秀燕今表態

    兩波大罷免以「31：0」大失敗告終！延續726首波24名藍委零失分氣勢，昨天第二波7名藍委罷免投票，罷方仍全槓龜，且毫無懸念，不同意票數均大幅領先同意票。藍營順利化解外患後，黨主席朱立倫首度公開點名台中市長盧秀燕接棒，但據悉，盧今天將正式表態無意參選。

    賴清德總統昨晚對核三重啟公投及罷免投票結果召開記者會，賴強調身為總統，他一定會誠心傾聽人民的心聲。（記者陳逸寬攝）

    國民黨主席朱立倫昨晚表示現在是「放心交棒」的時刻，懇請台中市長盧秀燕接任下一屆國民黨主席。（記者廖振輝攝）

