大台北今恐出現38度極端高溫！慎防「過量級」紫外線

2025/08/24 06:51

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今日（24日）東半部高溫在32至33度，西半部可達35至37度，其中大台北及桃園地區有可能出現局部37度左右或以上的高溫，大台北甚至有發生38度左右極端高溫，中午前後紫外線偏強，容易達過量甚至危險等級，民眾外出務必做好防曬措施並多補充水分。

今日環境為偏東至東南風，各地大致為多雲到晴，迎風面東南部地區及恆春半島有不定時局部短暫陣雨，夜晚、清晨東部及中南部地區亦有零星短暫陣雨，午後熱對流發展，桃園以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，苗栗以南山區有局部大雨發生。

空氣品質部分，宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級，西半部零星地區短時間可能達橘色提醒等級。

週一（25日）台灣位於太平洋高壓南側，南方為大季風低壓區，台灣附近環境為偏東至東南風，各地為多雲到晴，未下雨時各地高溫炎熱，大台北及桃園地區有局部37度以上高溫。北部25至37度，中南部25至35度，東半部25至33度；澎湖26至32度，金門27至34度，馬祖27至31度。

週二（26日）至週六（30日），台灣仍位於太平洋高壓南側，南方亦為大季風低壓區，台灣附近環境為偏東至東南風，迎風面的花、東部地區及恆春半島有不定時局部短暫陣雨，未下雨時各地依然高溫炎熱。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 31 ~ 41 30 ~ 39 31 ~ 39 28 ~ 37

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

