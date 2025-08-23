狗醫生療癒憨兒 助攻復健效益

狗醫生丹丹療癒憨兒，助攻復健效益。（記者陳文嬋攝）

2025/08/23 23:59

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市無障礙之家重度自閉症憨兒鮮少與人互動、肢障憨兒不喜復健，但看到「狗醫生」丹丹來了，開心打招呼互動，促進人際能力進步，連肢障憨兒也動起來，伸手餵養、牽狗走路，逐步增加肌肉力量，助攻復健效益佳。

曾被多次轉養的牡羊犬丹丹在黃靖雅領養後，歷經台灣狗醫生協會培訓，投入高雄市社會局無障礙之家，協助憨兒復健長達8年，成為人見人愛「狗醫生」，無障礙之家也規劃一系列復健課程，增添復健過程趣味與動力。

以重度自閉症小仙鮮少與人互動為例，第一次發現丹丹缺乏眼神接觸，也不願意任何回應，丹丹安靜陪伴小仙身旁，經過多次努力後，小仙慢慢接納丹丹，初期只能眼神注視幾秒，經過1年多努力，如今看到丹丹嘴角上揚微笑，還會主動伸手互動，也能下達簡單指令，人際互動能力明顯進步。

尤其肢障憨兒不熱衷復健，甚至處於停滯狀態，但看到丹丹會歡喜動起來，阿成左側肢體攣縮，會順由丹丹引導，認真握著牽繩，專注克服手部張力，與丹丹一起開心散步，完成伸展、站立、步行等復健動作。

阿成在丹丹多次引導陪伴下運動訓練後，肢體協調性與運動範圍明顯改善，增加肌肉力量，提升自我活動能力，手臂更有力氣撐托桌面，也能享受點平板玩遊戲樂趣。

物理治療師邱玉萍說，狗醫生丹丹為憨兒帶來歡笑，舒緩情緒、療癒人心，憨兒開心與狗醫生丹丹互動，有助於促進血液循環、放鬆肌肉，也能喚醒憨兒觸覺感知，提升身心反應與情緒穩定，達到復健治療功效。

