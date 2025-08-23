為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    總統赴台南視察房舍修繕復原 政院：災區待處理石棉瓦2週內可完成

    總統賴清德今天在雲嘉南災後復原前進指揮所指揮官陳金德陪同下，前往台南七股、將軍地區視察房舍修繕與復原情形。（行政院提供）

    2025/08/23 22:52

    〔記者鍾麗華／台北報導〕南台灣等地災後復原持續進行，行政院雲嘉南災後復原前進指揮所今天表示，中央已補助台南市政府5億元辦理石棉瓦廢棄物清除作業，目前累計清除約4700噸，尚有約5000噸待處理，若維持每日400噸以上清運量，預計2週內可完成。

    總統賴清德今天在雲嘉南災後復原前進指揮所指揮官陳金德陪同下，前往台南七股、將軍地區視察房舍修繕與復原情形。前進指揮所指出，此次颱風造成台南、嘉義地區房屋受損嚴重，其中台南市受災面積20平方公尺以上民宅，申請復原慰助金已超過2.3萬戶。災後至今，中央與地方團隊逐戶訪查比率已達99.7%，完整掌握災戶需求，修繕與拆除程序也同步進行。

    針對台南市需要政府協助媒合的3263戶當中，已有98%完成現勘，其餘案件正在安排後續作業；弱勢戶是優先處理對象，目前共259戶列入重點協助，共95%完成現勘，其中近8成完成簽約，並有77戶修繕完成、80戶施工中。前進指揮所表示，弱勢戶是優先處理的對象，相關作業將持續推進，以確保居住安全。

    在補助與慰助方面，前進指揮所說，受災戶請領補助款已超過3萬戶，比例達8成以上；台南市政府發放的1萬元慰助金，領取率已超過9成。

