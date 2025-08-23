為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高雄6學生淨零解方創新 免費赴日參訪

    6名學生提出淨零解方創新，高雄招待免費赴日參訪。（市府提供）

    6名學生提出淨零解方創新，高雄招待免費赴日參訪。（市府提供）

    2025/08/23 21:59

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市淨零學院徵選淨零解決方案今天出爐，6名特優學生可免費赴日參訪「苫小牧碳捕捉封存示範場域」，進一步探索高雄在永續、淨零的各種解方。

    環保局今年向高雄大專、碩士生徵求創意減碳計畫、技術，學生透過蒐集國內外文獻或個人研究成果，提出多元、創新減碳方案，主題包含碳捕捉再利用、循環經濟、能源轉型、綠色生活等面向。

    歷經書面初選與現場決選今天結果出爐，6名學生獲得特優，可免費前往日本北海道參訪「苫小牧碳捕捉封存示範場域」；另有4名學生優等獎與6名佳作，分別獲頒6千元及2千元禮券，鼓勵青年學子在未來生涯，投入淨零研究及工作。

    環保局表示，徵件提案內容豐富，技術面包含碳捕捉再利用的吸附與脫附、甲烷降解微生物、鋰電池回收應用等；政策面有員工單車通勤獎勵、低碳演唱會方案等。

    評審團一致肯定學士組成功大學簡同學「高雄智慧綠色港口提案」，包含岸電系統、光電/風電、微電網整合等，替港區減碳提供財務試算、營運模式；碩士組中山大學陳同學「電器以租代買」，提案以共享制度解決弱勢族群「低效電器-高電費」惡性循環，結合社會福利、環境永續議題。

    評審團成員清華大學教授范建得表示，學生令人驚艷表現，在CCUS、氫能、自然解方、生物炭、政策模擬、共享經濟、綠色金融等領域，以高度專業態度，提出創新、前瞻而悲天憫人永續解方，這才是真正台灣囡仔的表率，更是令人耳目一新的Z世代模範！

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播