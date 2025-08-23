明華園懸疑大戲《貓神》金門823大爆場 中國粉絲也小三通衝來看

明華園「無敵小生」孫翠鳳上台開口，台下就有掌聲。（記者吳正庭攝）

2025/08/23 22:05

〔記者吳正庭／金門報導〕明華園戲劇總團年度招牌懸疑大戲，也是今年唯一大型戶外演出的《貓神》，今天移師金門，睽違11年的金門鄉親報以熱情大「爆棚」，更1秒入戲，隨著劇情高潮起伏，手中螢光棒盡情揮舞，與星光爭輝，場面超嗨。

「文化平權巡演-庄頭劇場 藝日限定」離島第2站，明華園總團演出的《貓神》今晚在金門金城鎮莒光共融公園盛大登場，還沒到晚間7點開演，已有3000人次進場，司儀頻喊「爆桌」，現場仍不斷追加紅板凳，在「五路財神」上場後，由文化部政務次長李靜慧、金門縣副縣長李文良敲鑼開場。

《貓神》由明華園總團「無敵小生」孫翠鳳、當家小旦鄭雅升、第一丑角陳勝在領銜演出，孫翠鳳睽違11年再次返金，「鳳迷」大為驚喜，許多阿伯、阿嬤由家人推著輪椅到場，更驚動對岸，連日不少粉絲自廈門、泉州專程循小三通到金門，為的就是一睹無敵小生的丰采。

《貓神》是明華園戲劇總團2009年創團80週年推出的首部懸疑作品，首席編導陳勝國汲取胡撇仔戲的精華，融合現代創意，重現50年代台灣歌仔戲黃金內台時期的舞台機關變景及華麗東洋歌舞劇風，2014年曾受邀為台中國家歌劇院落成啟用開幕大戲。

《貓神》劇情圍繞中原、契丹間的邊防大城「真定府」的神祕案件，節奏快速，加上一旁字幕說明，觀眾更能1秒入戲，跟隨主角抽絲剝繭，找出故事背後的真相、人性與真情，現場喝采不斷。

明華園睽違11年重磅回歸金門，廈門、泉州粉絲也到場，現場人山人海。（記者吳正庭攝）

明華園總團《貓神》在金門登場，還沒開場就有3000人次進場，現場人山人海。（記者吳正庭攝）

明華園總團演出的《貓神》，由文化部政務次長李靜慧（左一）、金門縣副縣長李文良（左二）共同敲鑼開場。（記者吳正庭攝）

