為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    核三延役公投未過 綠色和平：童子賢應放下執迷與成見

    童子賢主張綠能跟核能應該要一起發展，隨核三延役公投未過，綠色和平組織呼籲他應放下執迷與成見。（資料照）

    童子賢主張綠能跟核能應該要一起發展，隨核三延役公投未過，綠色和平組織呼籲他應放下執迷與成見。（資料照）

    2025/08/23 21:53

    〔記者楊媛婷／台北報導〕核三重啟公投成果出爐，雖同意票多過不同意票，但並未邁過500萬門檻，投票率更不到3成，綠色和平組織今（23日）呼籲產業和政黨都應接受台灣人拒絕核三重啟的選擇，並特別點名擔任總統府氣候變遷對策委員會副召集人的童子賢，應放下對核三的執迷和成見。

    由藍白主導的立法院今年5月20日提案核三重啟公投，並在今天投票，該公投未邁過500萬門檻，以未成立告終，綠色和平表示，該公投結果代表台灣人已做出決定不通過核三延役的決定，不論產業或政黨都要尊重台灣人的選擇，也指出這次投出同意票的民眾很多是因為缺電焦慮，也呼籲應共同思考缺電的原因及真正解方，面對AI半導體等高耗電產業的快速擴張所帶來的供電壓力。

    綠色和平呼籲提案方，勿再沉迷在核三延役的選項，特別點名童子賢應放下對核三的執迷和成見，尊重人民的選擇，也指出隨全球再生能源轉型趨勢，政府應與用電大戶 AI產業等高耗電企業承擔責任，共同發展綠能及儲能，甚至投入發展地熱等，落實使用者付費，而不是把缺電困境加嫁在台電及人民身上。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播