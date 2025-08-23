核三延役公投未過 綠色和平：童子賢應放下執迷與成見

童子賢主張綠能跟核能應該要一起發展，隨核三延役公投未過，綠色和平組織呼籲他應放下執迷與成見。（資料照）

2025/08/23 21:53

〔記者楊媛婷／台北報導〕核三重啟公投成果出爐，雖同意票多過不同意票，但並未邁過500萬門檻，投票率更不到3成，綠色和平組織今（23日）呼籲產業和政黨都應接受台灣人拒絕核三重啟的選擇，並特別點名擔任總統府氣候變遷對策委員會副召集人的童子賢，應放下對核三的執迷和成見。

由藍白主導的立法院今年5月20日提案核三重啟公投，並在今天投票，該公投未邁過500萬門檻，以未成立告終，綠色和平表示，該公投結果代表台灣人已做出決定不通過核三延役的決定，不論產業或政黨都要尊重台灣人的選擇，也指出這次投出同意票的民眾很多是因為缺電焦慮，也呼籲應共同思考缺電的原因及真正解方，面對AI半導體等高耗電產業的快速擴張所帶來的供電壓力。

綠色和平呼籲提案方，勿再沉迷在核三延役的選項，特別點名童子賢應放下對核三的執迷和成見，尊重人民的選擇，也指出隨全球再生能源轉型趨勢，政府應與用電大戶 AI產業等高耗電企業承擔責任，共同發展綠能及儲能，甚至投入發展地熱等，落實使用者付費，而不是把缺電困境加嫁在台電及人民身上。

