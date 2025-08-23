從禁地到保育類生態寶庫 漢生醫療人權園區可望年底開放

樂生療養院後山園區占地近30公頃，如今已成為生態寶庫。（樂生療養院提供）

2025/08/23 21:37

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市龜山區衛生福利部樂生療養院1930年起收治漢生病患，當時因麻風分枝桿菌引起的疾病讓民眾避之唯恐不及。多年來，人跡罕至、占地近30公頃的樂生療養院園區後山意外成為生態寶庫，曾有二級保育類大冠鷲、松雀鷹現蹤，而植物種類更多達近400種，包括一度瀕危的台灣原生種蘭花「綬草」。

樂生療養院前身是日治時期「台灣總督府樂生院」，1930年成為全國唯一漢生病防治醫院，因漢生病又稱「麻風」或「痲瘋」病，名稱聽著嚇人，因此成為「禁地」；多年下來，台灣總督府樂生院早改稱為樂生醫院或樂生療養院，院長王偉傑說，醫院已列為世界遺產潛力點之一，園區則因人跡罕至，成為生態寶庫。

2020年間，樂生療養院委外進行生態調查，發現植物種類達392種，特有種15種包括肖楠與香楠等、原生種262種包括青楓與羅氏鹽膚木等，甚至被列為瀕危物種的台灣原生種蘭花綬草，也已在園區生根。園區改建的施工監造團隊成員吳致德持續調查園區生態，他說，園區孕育了蛇、松鼠等野生動物，食物鏈完整，吸引更多動物造訪，包括台灣竹雞、五色鳥、台灣紫嘯鶇、繡眼畫眉、台灣藍鵲、黃綠澤蟹等都曾現蹤，園區上空也曾出現第二級保育類松雀鷹、大冠鷲等。

王偉傑說，醫院目前正施工修復各建築，盼年底前完工、打造「漢生醫療人權園區」，屆時研擬全面開放，讓更多民眾看到漢生病的醫療與人文故事，以及園區的豐富生態。

一度瀕危的台灣原生種蘭花「綬草」在樂生療養院園區落地生根。（樂生療養院提供）

樂生療養院園區曾有台灣特有種黃綠澤蟹現蹤。（樂生療養院提供）

樂生療養院園區上空，常可看到大冠鷲盤旋飛翔。（樂生醫院提供）

