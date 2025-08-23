為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    鷄籠中元祭開龕門 謝國樑「開燈祈福」揭開序幕

    2025乙巳年鷄籠中元祭今年輪值主普吳姓宗親會的「泰伯公」主燈，矗立在基隆海洋廣場。（圖為基隆市政府提供）

    2025/08/23 21:15

    〔記者俞肇福／基隆報導〕傳承迄今171年的鷄籠中元祭，今天（23日）下午二點在開基老大公廟舉行「開龕門」儀式，晚間則於海洋廣場舉辦「開燈祈福」活動，由基隆市長謝國樑親自主持，點亮由今年輪值主普吳姓宗親會的「泰伯公」主燈，為這場全台歷史傳承最悠久的中元祭典揭開序幕。

    謝國樑表示，鷄籠中元祭自1855年起源至今，是全台第一個被指定為「國家重要民俗」的無形文化資產，不僅凝聚了在地信仰情感，也展現了基隆獨特的文化記憶。鷄籠中元祭迄今第171年，活動持續傳承不輟，他要感謝輪值主普吳姓宗親會及所有宗長們過去一年來的付出與籌劃，讓祭典得以圓滿舉行，也誠摯邀請民眾到基隆，感受這份文化深度與信仰力量。

    謝國樑指出，今年在市府文化觀光局規劃下，中元祭不僅延續傳統科儀，更結合藝文展演、市集與裝置藝術，讓文化、商業與觀光彼此交融，期望把中元祭打造為最能代表基隆特色的年度盛事。

    2025乙巳鷄籠中元祭系列活動，自今（農曆七月初一）「開龕門」與「開燈祈福」揭開序幕，9月5日（農曆七月十四）將舉行市區遊行及望海巷放水燈頭科儀，直至9月22日（農曆八月初一）「關龕門、交接手爐」畫下句點。透過一系列傳統儀式與藝文活動，延續文化精神、展現基隆在地底蘊。

    傳承迄今171年的鷄籠中元祭，今天（23日）晚間則於海洋廣場舉辦「開燈祈福」活動，由基隆市長謝國樑主持，點亮由今年輪值主普吳姓宗親會的「泰伯公」主燈。（圖為基隆市政府提供）

    熱門推播