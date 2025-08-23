週日全台熱爆！中午紫外線爆表 戶外活動留意

週日（24日）各地大致為多雲到晴。（資料照，記者方賓照攝）

2025/08/23 21:59

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週日（24日）各地大致為多雲到晴，艷陽高照下，大台北可達38度左右的極端高溫，特別是中午前後紫外線偏強，易過量或達到危險等級，外出務必做好防曬並多補充水分。

中央氣象署預報，週日各地大致為多雲到晴，迎風面東南部地區，及恆春半島有不定時局部短暫陣雨，夜晚、清晨東部及中南部地區亦有零星短暫陣雨，午後熱對流發展，桃園以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，苗栗以南山區並有局部大雨發生的機率，請多加留意。

請繼續往下閱讀...

溫度方面，東半部高溫在32至33度，西半部可達35至37度，其中大台北及桃園地區有可能出現局部37度左右或以上的高溫，大台北甚至有發生38度左右極端高溫的機率，中午前後紫外線偏強，容易達過量甚至危險等級。

氣象署提醒，第13號輕度颱風劍魚今日下午2點，中心位於鵝鑾鼻西南方780公里處，向西進行，預測朝海南島南側及越南方向前進，對台灣天氣無直接影響。

天氣風險公司提醒，週日太平洋高壓勢力會有稍微減弱的趨勢，但整體大氣環境變化不大，受到高壓帶來的偏東風影響，上午期間各地天氣穩定、晴時多雲，午後山區、桃園以南地區有熱對流雲系發展影響機會，留意下午時段可能有局部短暫陣雨或雷雨，目前預報的雨勢都不大，但對戶外活動可能多少還是會有影響，仍要留意。

紫外線方面，嘉義市為「危險級」，其他縣市皆為「過量級」。

空氣品質方面，週日環境風場為偏東風，西半部位於背風側，污染物稍易累積。宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級，西半部零星地區短時間可能達橘色提醒等級。

溫度方面，週日大台北有38度左右極端高溫的機率。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線方面，週日嘉義市為「危險級」，其他縣市皆為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週日宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。（擷取自空氣品質監測網）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法