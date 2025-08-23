為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    虎尾中元祭遇上AI 在地人私藏傳說超級睛

    虎尾鎮公所宣傳虎尾中元文化祭活動，以生成式AI技術製成影片，內容呈現在地人才知道的傳說。（虎尾鎮公所提供）

    虎尾鎮公所宣傳虎尾中元文化祭活動，以生成式AI技術製成影片，內容呈現在地人才知道的傳說。（虎尾鎮公所提供）

    2025/08/23 20:09

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林虎尾中元文化祭今（23）日農曆7月初一起跑，公所宣傳影片又有新創意，以生成式AI技術把虎尾中元普度各區特色、在地流傳已久的傳說，以動畫影片方式呈現，影片今天在8大普度區聯會開香現場公開，上線後引起熱議，網友讚「好特別」、「耳目一新」。

    虎尾中元普度源自清代，當地稱「大崙腳普」，1980年代後演變成「市街普」，分成7個普度區，普度時間從農曆7月1日到30日，隨著經濟能力提升祭品越來越豐富，規模日益擴大，成為地方重要的宗教民俗活動，後演變成「市仔普」（即街仔普），並統一在農曆7月15日中元節當天舉行，2023年虎尾廣雲宮加入普度區成為8區。

    虎尾鎮公所表示，透過AI技術重現莊嚴的祭典儀式、各普度區的特色普桌及獨特場景，還有只有虎尾人才知曉的虎尾都市傳說，包括同心公園紀念碑、神風特攻隊、建國眷村防空洞、黑狗將軍等，讓觀看者彷彿穿越時空，親臨感受到結合傳統與科技的文化體驗。

    公所指出，虎尾中元文化祭宣傳影片可上虎尾鎮公所臉書粉專，或到虎尾圓環旁今天啟用的3D裸視牆觀賞。

    虎尾鎮公所宣傳虎尾中元文化祭活動，以生成式AI技術製成影片，呈現各普度區的特色。（虎尾鎮公所提供）

    虎尾鎮公所宣傳虎尾中元文化祭活動，以生成式AI技術製成影片，呈現各普度區的特色。（虎尾鎮公所提供）

    圖 圖
    圖 圖
