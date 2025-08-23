比東京更好買？網友激推「這城市」：百貨集中、機場近

網友提到，偏好在百貨賣場購物，因此在名古屋與福岡之間猶豫不決，示意圖。（資料照）

2025/08/23 21:09

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕對許多喜愛去日本逛街的民眾來說，「去哪買最划算、逛得最舒適」是行程規劃的關鍵。網友發文提到，自己偏好在百貨賣場購物，並對人潮與交通便利性有特定要求，因此在名古屋與福岡之間猶豫不決。貼文曝光後，引起網友熱議。

網友日前在Dcard發文說，雖然東京擁有最新潮的商品，但常因貨號不齊全，讓她難以購得合腳的鞋款。她提到，自己偏好在室內百貨中逛街，主要鎖定女裝與化妝品，並坦言京都雖然風景優美，但不太符合她的購物需求。

請繼續往下閱讀...

原PO進一步說明，希望選擇的城市購物區域集中、市區距離機場不遠，且能以計程車為主要移動工具。此外，她也特別在意逛街時的人潮密度。她舉例自己在東京最喜歡的地區是六本木與丸之內，相較於人潮洶湧的新宿、澀谷，前者逛起來更輕鬆愜意。因此她向網友徵詢建議「名古屋跟福岡哪個比較適合逛街行」？

貼文曝光後，一票網友力推福岡，「單純購物秒選福岡吧，商圈密集，地鐵方便」、「光是妳的第二點就一定選福岡了，福岡機場可以說就在市區裡面」、「福岡能逛得很集中，一次買足」、「絕對福岡吧，機場大概隔兩三站捷運而已，商圈也很集中」、「福岡百貨公司超多的」。

不過也有不少人替名古屋發聲，「名古屋適合逛街跟景點互相搭配」、「名古屋品項多比較不會缺貨，名古屋很多近郊可以玩」、「名古屋適合歷史深度旅遊，逛街普普」、「名古屋適合悠閒散步，很喜歡名古屋」、「個人喜歡名古屋，畢竟住宿跟機票都比較便宜」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法