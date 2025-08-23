為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    綠鬣蜥往北竄！入侵頭份偷吃菜 苗栗4個月抓6隻最長1公尺

    綠鬣蜥入侵範圍向北延伸，苗栗縣頭份市下興里近日有居民發現，自家菜園的青菜被綠鬣蜥偷吃。（記者彭健禮攝）

    2025/08/23 19:27

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕綠鬣蜥在南部氾濫成災，入侵範圍向北延伸，苗栗縣頭份市下興里近日有居民發現，自家菜園的青菜被動物毀損偷吃，未料竟是綠鬣蜥到菜園覓食；經縣議員反映，苗栗縣政府農業處緊急委託生態人員捕獵，自5月以來已經抓到6隻，最長1公尺。縣府表示，民眾發現綠鬣蜥，可通報1999縣民熱線。

    頭份市下興里有農民反映，自家菜園栽種的青菜多次被發現綠鬣蜥偷吃，且相當識貨「把最嫩的葉子都吃光光。」農民只好用綠色網布蓋住菜園防範，否則「自己都沒菜好吃了！」該農民也說，有一次看見偷吃青菜的綠鬣蜥在住家旁邊的圍牆享受日光浴「睡得很舒服」，他氣得拿棍子「修理」，最後綠鬣蜥尾巴斷掉，跳到水溝遁逃。

    縣議員陳永賢接獲陳情後找來農業處協助，安排生態人員設置陷阱、捕獵，並依據綠鬣蜥移除指引移除並人道處理從5月至今，已經捕捉到6隻，最大的體型長1公尺。陳永賢說，他知道苗栗縣南邊的苑裡、通霄有綠鬣蜥現蹤，他向農業處反映頭份市新華里一帶也有，連農業處人員也嚇了一跳，讓他憂心「難道苗栗也淪陷了嗎？」

    因農民也反映菜園旁邊的竹林，出現一個深3公尺的樹洞，懷疑綠鬣蜥在此築巢，目前由縣府委託的生態公司人員在菜園設置捕抓陷阱。縣府農業處則呼籲民眾發現綠鬣蜥蹤跡，可撥打1999縣民熱線通報處置。

    綠鬣蜥大喇喇地在駁坎休息。（記者彭健禮攝）

    民眾用綠色網布蓋住菜園防範綠鬣蜥偷吃，縣議員陳永賢接獲陳情反映縣府協助捕捉。（記者彭健禮攝）

