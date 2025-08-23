「八德封街」電競最強對決今明開戰 匯集逾70攤美食、互動攤位

台北市政府副秘書長俞振華（左）、八德資訊商圈發展協會理事長蔡若芸（中）、台北市商圈產業聯合會榮譽理事長洪文和（右），手持玩具槍帥氣合影。（北市商業處提供）

〔記者孫唯容／台北報導〕台北市商業處輔導台北市八德資訊商圈發展協會，在今（23）日、明（24）日以「八德封街最強對決」為主題，封街舉辦夏日電競盛典，今天晚間呈現刺激緊張「三角洲行動」電競賽事，24日安排震撼激烈「2025 SF Online 八德街頭突襲戰《盛夏開戰，熱血一觸即發！》」精彩對決。周末2日市集還匯聚超過70攤美食及多元互動攤位，讓參與民眾感受盛夏澎拜活力及電競沸騰熱血。

台北市政府俞振華副秘書長表示，八德資訊商圈周邊不僅是購物熱點，更是經過3期開發的資訊產業專用區，第1期為奠定數位匯聚基礎的光華數位新天地，第2期為引領創新生活體驗的三創生活園區，以及第3期為智慧科技再添動能的全球人壽希望園區，藉此打造八德資訊商圈全方位3C產業鏈，結合商機與創新，驅動周邊城市發展，提升產業競爭力，打造數位經濟核心。

台北市八德資訊商圈發展協會蔡若芸理事長表示，兩天的活動中各電競遊戲攤位也安排豐富互動內容，現場特邀生存遊戲女神「軍武安妮」與專業教官，帶領民眾正確投擲手榴彈及使用槍械射擊，完成挑戰還能與YMS Airsoft贊助的高擬真玩具槍合影留念；活動期間匯集超過70攤創意美食及互動攤位，讓大家邊吃邊喝、邊盡情體驗電競熱血氛圍。

商業處指出，本次「八德封街最強對決」活動熱力全開，現場攤位結合電競賽事、趣味挑戰及互動體驗，有透過健身腳踏車驅動電刷車賽，不只比速度，更考驗彎道操作，贏家還能抱獎回家；普雷伊與 HORI 聯手舉辦格鬥遊戲大賽，前3名可獲遊戲搖桿或手把，冠軍再加碼獲得商圈抵用券；金士頓與ADATA 合作舉辦電腦組裝挑戰，民眾於時間內挑戰成功即獲得小禮物；除了競技比拚，現場同樣安排滿滿遊戲體驗，包含任天堂復古機台展出，從60年代一路橫跨迄今，讓大朋友回味童年，小朋友探索經典；XBOX攤位搭配 Logitech 賽車方向盤，參與互動還有機會獲得最高600元商品折價券。

台北市商業處輔導台北市八德資訊商圈發展協會，在今（23）日、明（24）日以「八德封街最強對決」為主題，封街舉辦夏日電競盛典。（記者孫唯容攝）

