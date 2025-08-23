大雨來就倒灌！浮圳五排水未納整建 田尾農民怒喊：再不改善就抗議

彰化浮圳五排水未納湳港舊圳分線改善工程整建，當地村民不滿，揚言抗議到底。（記者陳冠備攝）

2025/08/23 21:26

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣永靖鄉浮圳中排五排水每逢大雨就暴漲，導致上游田尾鄉新興、福田等村農田屢屢淹水，農損動輒上百萬元。農民指出，這個排水系統是50年前的設計，箱涵過於狹小，早已不符需求，成為水患主因。湳港舊圳分線改善工程即將展開，卻未納入中排五排水整建，地方民眾氣得跳腳，揚言若不正視問題，不排除抗議。

田尾鄉新興村長蒲創結說，浮圳中排五排水於40多年前配合農地重劃重建，但在田尾與永靖交界處以道路取代舊橋梁，雖然護岸加高近2公尺，但道路下的箱涵高度卻不足50公分，根本無法宣洩洪水，長年造成倒灌。數十年來地方不斷陳情，卻始終未獲改善。

蒲創結說，這次湳港舊圳分線整建若未將中排五排水納入，只是治標不治本，「最該解決的問題不解決，一直讓農民財產、交通安全年年受威脅，反映多年都被無視，根本是拿民眾的生命開玩笑！」

黃姓農民無奈地說，今年0708、0728兩場大豪雨，讓他種植的8分地菊花田全數淹水，目前花價不低，順利收成約有百萬，這下全部泡湯。蕭姓村民直言，問題出在箱涵設計失敗，水路像瓶頸一樣阻塞，極端氣候下，風險只會愈來愈大，已經不能再拖。

農田水利署彰化管理處回應，中排五排水是1971年間水利署設計的砌石渠道，今年丹娜絲颱風過境，當地最大時雨量達153毫米，超出排水系統設計標準，導致周遭農田淹水，退水後已啟動清淤；地方關注的箱涵斷面不足問題，經查，箱涵與湳港舊圳分線灌溉水路上下橫交，將併案評估改善，研擬以更堅固、便於後續清淤的工法改善，提升防洪效能，降低水患風險。

當地村民表示，浮圳中排五排水護岸高近2公尺，但道路下的箱涵高度卻不足50公分，根本無法宣洩洪水。（記者陳冠備攝）

湳港舊圳分線改善工程已動工，卻未納入中排五排水整建，讓地方民眾氣得跳腳。（記者陳冠備攝）

浮圳中排五排水每逢大雨就暴漲，導致上游田尾鄉新興、福田等村農田屢屢淹水造成農產損失。（記者陳冠備攝）

中午排水（圖右）與湳港舊圳分線灌溉水路（圖左）上下橫交，50年前農地重劃重建，以道路取代舊橋梁 （記者陳冠備攝）

村民指出，浮圳中排五排水箱涵高度不足50公分，根本無法宣洩洪水，長年造成倒灌，造成附近農物損失。（記者陳冠備攝）

當地村民氣憤指著過低的箱涵說，湳港舊圳分線整建若未將中排五排水納入，只是治標不治本。（記者陳冠備攝）

