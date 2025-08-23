為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    高雄推「雉在鴞遙遊」課程 走訪瀕危草鴞與水雉

    水雉。（市府提供）

    水雉。（市府提供）

    2025/08/23 18:49

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市農業局明天起推出「雉在鴞遙遊」課程，帶領民眾認識兩大瀕危保育鳥種草鴞與水雉，透過實地探險與動手體驗，親身感受鳥類生活樣貌及賴以維生棲地環境，體會生態保育價值。

    此外，美濃農會蔬菜產銷班第18班農友李金洲等人於美濃湖畔種植野蓮，保留部分野蓮田不採收，供水雉幼鳥覓食成長，讓利與水雉共存，打響「護雉蓮盟」品牌，為美濃水雉棲地生態努力，於家樂福量販店上市。

    市府於美濃湖畔打造水雉棲地，復育珍貴稀有水雉有成，並鼓勵農民友善耕作，架設猛禽棲架，維護瀕臨絕種草鴞生態，農業局連2周假日推出8場課程，透過實地體驗與寓教於樂的設計，讓更多人認識棲地保育重要性，攜手守護高雄生物多樣性。

    明天由「水雉樂園」打頭陣，民眾搭乘小船與走繩體驗，穿梭蓮葉間，欣賞水雉優雅身影，並透過野蓮採收與料理，親身體驗與濕地共生農事，認識原生水草、野蓮生態，並參與水草復育等，享受蓮田探險之旅。

    「鴞濕的秘境」聚焦草鴞生態解密，選定大樹舊鐵橋濕地生態公園，民眾探訪草鴞棲地，了解夜間習性、育雛方式，與棲地保育挑戰與努力，更安排《阿草一家》繪本導讀，並體驗平衡鳥與草鴞黏土製作等，更透過有獎徵答加深學習印象，每場提供20本繪本作為獎品，深具親子互動與教育意義。

    草鴞。（市府提供）

    草鴞。（市府提供）

    草鴞。（市府提供）

    草鴞。（市府提供）

