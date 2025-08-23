為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    高雄農損增至2.2億元 芭樂、香蕉、蓮霧最慘

    高雄農損逾2.2億元，以芭樂損失最多。（記者陳文嬋攝）

    2025/08/23 18:50

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市接連遭受2個颱風、豪雨衝擊，造成農業損失金額超過2.2億元，以芭樂被害近600公頃、損失4781.7萬元最多，農業設施損壞468.8萬元，農業局爭取到中央現金救助。

    高雄遭受丹娜絲颱風、0728豪雨及楊柳颱風接力侵襲，造成農產業及農田災害合計損失金額超過2.2億元，整體農損大多果樹折枝或裂果、瓜果則是水傷；桃源、那瑪夏及六龜等3區，流失埋沒67公頃土地，合計災害復健所需金額近6千萬元。

    主要受損作物前三名，以芭樂因風雨倒伏，被害面積599.14公頃，損失金額4781.7萬元最大；其次為香蕉被害面積524.92公頃，大多葉面破損、折枝、倒伏，損失金額3324.8萬元；蓮霧被害面積60公頃，損失金額1278萬元。

    此外，農業設施如溫室網布因颱風、豪雨破損，被害面積36.3公頃，造成損失468.8萬元，受損率26%，毀損面積9.38公頃；農業局今再爭取到水平棚架網室、塑膠布溫網室等設施，包括整體結構、塑膠網布等，農產業天然災害現金救助及低利貸款，協助高雄農民復耕。

    農業部公告今起至9月5日受理農民申報，提醒農民儘速向土地所在區公所申辦現金救助，復耕若需低利貸款，可洽當地農會辦理。

    農業設施損壞468.8萬元。（記者陳文嬋攝）

