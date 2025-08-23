為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    國道驚見特斯拉男開內線「睡翻」！網轟：遇工程車就死定了

    一名駕駛啟動特斯拉自動輔助駕駛功能後，竟在高速行駛途中閉眼沉睡，全程被隔壁車輛民眾拍下。（圖擷取自臉書「爆料公社」）

    一名駕駛啟動特斯拉自動輔助駕駛功能後，竟在高速行駛途中閉眼沉睡，全程被隔壁車輛民眾拍下。（圖擷取自臉書「爆料公社」）

    2025/08/23 18:53

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕彰化國道一號23日驚現驚險一幕，一名駕駛啟動特斯拉自動輔助駕駛功能後，竟在高速行駛途中閉眼沉睡，過程被隔壁車輛民眾拍下，影片曝光後引發網路熱議。專家警告，自動駕駛系統並非萬能，若發生突發狀況，駕駛無法及時反應，恐釀成嚴重事故。

    一名網友在臉書「爆料公社」PO出影片，根據拍攝畫面，事發地點位於國道一號北上北斗至溪湖路段，車流相當密集。白色特斯拉行駛在內線道，時速超過百公里，駕駛男子頭部緊靠座椅頭枕，雙眼緊閉，雙手更完全離開方向盤，任憑車輛依靠自動輔助系統行駛。拍攝者驚呼：「哥你在睡覺啊，真的假的！」並持續錄影觀察，發現該男子始終沒有醒來。

    影片曝光後，網友紛紛留言罵道，「哪裡來的勇氣邊自動駕駛邊睡覺...」、「一路睡到地府去」、「遇到工程車他就死定了」、「自動駕駛，自動去死」、「為了保護民眾記得一定要檢舉...」、「以後看到特斯拉還是保持距離比較安全」。

    國道警察員林分隊小隊長莊富堯指出，駕駛行駛途中閉眼睡覺，已構成《道路交通管理處罰條例》第43條所規範的「危險駕車行為」，可處6000元至36000元罰鍰，若因此釀成重大事故，還可能面臨吊扣甚至吊銷駕照。警方已掌握影片，呼籲民眾能提供明確證據與車牌資訊，將立即展開調查。

    對此，專家提醒，自動輔助駕駛雖具備車道維持、車距控制等功能，但仍需駕駛全程監控路況，雙手保持於方向盤上，才能在突發情況下即時接管車輛。若完全依賴系統「盲開」，一旦感測失靈或演算法誤判，後果不堪設想。

