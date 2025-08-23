大台北明飆38度極端高溫 太平洋熱帶擾動消長、仍需觀察

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

2025/08/23 18:22

〔記者吳亮儀／台北報導〕明天大台北注意極端高溫！中央氣象署預報，明、後2天天氣非常炎熱，特別是大台北地區會達到38度以上極端高溫，一定要留意熱傷害。另外，太平洋上有些熱帶擾動發展，但消消長長，會不會增強為熱帶性低氣壓，仍要觀察。

氣象署預報員林定宜表示，明天天氣特別炎熱，午後桃園以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，苗栗以南山區有局部大雨發生機率；後天天氣也類似，但大台北地區的極端高溫就不會超過38度那麼炎熱，大台北及桃園地區有局部37度以上高溫發生機率。

「下週二到下週六（26日到30日）天氣很類似，因位處太平洋高壓帶南側，迎風面和花東不定時有雨」，林定宜說，這段期間東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。

另外，今年第13號颱風「劍魚」今天上午形成，以每小時22公里速度向西行進。林定宜表示，未來它會朝中南半島方向前進，不影響台灣，要去中南半島國家的旅客要留意。

至於太平洋上有無其他熱帶擾動發展？林定宜指出，有些熱帶擾動仍在消消長長，到底會不會增強為熱帶性低氣壓或是颱風，仍需要持續觀察。

劍魚颱風未來朝中南半島方向前進。（氣象署提供）

氣象署指出，太平洋上仍有些熱帶擾動消消長長。（取自氣象署官網）

